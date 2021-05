France Culture / Lancement du label OH MY DOC !

Les films documentaires, ancrés dans le présent et aux prises avec l’époque, sont des preuves de vitalité de la création et des témoignages précieux de notre temps. Archive, analyse, poésie, distance et plongée dans le réel, le documentaire est une forme cinématographique qui nourrit notre culture et nos connaissances communes. Aussi, France Culture, La Cinémathèque du documentaire, Les Ecrans, Mediapart et Tënk, 5 acteurs majeurs du secteur, ont décidé de s’unir pour accompagner ensemble 12 films par an, dès leurs sorties. Soutien d’autant plus nécessaire en cette période de crise sanitaire qui contraint les salles de cinéma et par conséquent toute la filière.

Malgré un contexte très concurrentiel, la vitalité du documentaire d'auteur au cinéma est débordante. Ces 10 dernières années, le nombre de documentaires a doublé en salles. Cependant, la qualité des productions ne suffit pas à faire leur succès faute de moyens.

Unissant leurs spécificités éditoriales, France Culture, La Cinémathèque du documentaire, Les Écrans, Médiapart et Tënk ont donc décidé de fonder le label OH MY DOC ! pour contribuer à la visibilité des documentaires d’auteurs et permettre à ces films de trouver leurs publics.

Constitué en commission d’attribution, le label OH MY DOC ! se réunit trois fois par an pour choisir 4 films par session, et donner ainsi un éclairage particulier à des œuvres jugées incontournables.

Premier film soutenu “17 Blocks” de Davy Rothbart, sera en salles le 9 Juin, est le premier film à recevoir le label OH MY DOC ! Distribué en France par Dulac Distribution, il nous plonge 20 ans durant dans le quotidien de la famille Sanford, une famille afro-américaine qui vit dans le quartier le plus dangereux des Etats-Unis à 17 pâtés de maison du Capitole. Film qui aura un écho particulièrement puissant alors que le débat autour des violences policières agite toujours les États-unis.

Les autres films qui obtiennent le label OH MY DOC ! dans les prochaines semaines :

143 RUE DU DÉSERT, sortie prévue par le 16 Juin 2021, distribué par Météore Films

SOLO, sortie prévue par le 30 Juin, distribué par Nour Films.

France Culture, référence du documentaire audio

Récits, reportages, enquêtes, portraits, séries... Sur France Culture, le documentaire se décline sous toutes ses formes, à travers des émissions emblématiques telles que Les Pieds sur terre, LSD La Série Documentaire, Toute une vie, Une histoire particulière, L'Éxpérience, Les grandes traversées...