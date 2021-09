France Culture // Les 4 nouveaux films soutenus par le label Oh my doc !

Label documentaire Oh my doc ! 4 nouveaux films soutenus et une soirée événement pour l’avant-première de L’Affaire Collective

En mai 2021, France Culture, La Cinémathèque du documentaire, Les Écrans, Mediapart et Tënk lançaient le label Oh My Doc !, destiné à soutenir des films documentaires ancrés dans le présent, aux prises avec l’époque et témoignages précieux de notre temps.

17 Blocks, 143 rue du désert et Solo étaient alors les premiers films soutenus par le label.

L’avant-première événement de L’Affaire Collective d’Alexander Nanau, le 14 septembre à 18h au Majestic Bastille, à Paris, marquera la deuxième vague de films soutenus par Oh My Doc !.

Les prochains films soutenus :



L’affaire collective d’Alexander Nanau

Sortie en salle le 15 Septembre 2021 – Distribué par Sophie Dulac Distribution

Après un incendie au Colectiv Club de Bucarest, de nombreuses victimes meurent dans les hôpitaux des suites de blessures qui n’auraient pas dû mettre leur vie en danger. Suivant des journalistes, et les responsables gouvernementaux impliqués, L’Affaire collective jette un regard sans compromis sur la corruption et le prix à payer pour la vérité.



Notturno de Gianfranco Rossi

Sortie en salle le 22 Septembre 2021 - Distribué par Météore Films

De combien de douleurs, de combien de vies se compose l’existence au Moyen-Orient ? Notturno a été tourné au cours des trois dernières années le long des frontières de l’Irak, du Kurdistan, de la Syrie et du Liban ; tout autour, des signes de violence et de destruction, et au premier plan l’humanité qui se réveille chaque jour d’une nuit qui paraît infinie.



En route pour le milliard de Dieudo Hamadi

Sortie en salle le 29 septembre 2021 - Distribué par Laterit Distribution

Sola, Modogo, Mama Kashinde, Papa Sylvain, Bozi, Président Lemalema… font partie de l’Association des victimes de la Guerre des Six Jours de Kisangani. Depuis 20 ans, ils se battent pour la mémoire de ce conflit et demandent réparation pour les préjudices subis



Copyright Van Gogh de Yu Haibo et Yu Tianqi Kiki

Sortie en salle le 17 Novembre 2021 - Distribué par ASC Distribution

En Chine, des peintres recopient à grande échelle les oeuvres de Van Gogh ou d’autres artistes de renom. Par la suite, les «œuvres» sont exportées partout dans le monde pour être vendues aux touristes.

Le label Oh My Doc!, un levier pour la visibilité du documentaire en salle

Archive, analyse, poésie, distance et plongée dans le réel, le documentaire est une forme cinématographique qui nourrit notre culture et nos connaissances communes. Ces 10 dernières années, le nombre de documentaires a doublé en salles. Cependant, la qualité des productions ne suffit pas à faire leur succès faute de moyens.

Aussi, France Culture, La Cinémathèque du documentaire, Les Écrans, Mediapart et Tënk, 5 acteurs majeurs du secteur, ont décidé de s’unir pour accompagner ensemble 12 films par an, dès leurs sorties. Soutien d’autant plus nécessaire en cette période de crise sanitaire qui contraint les salles de cinéma et par conséquent toute la filière.

France Culture, référence du documentaire audio

Récits, reportages, enquêtes, portraits, séries... Sur France Culture, le documentaire se décline sous toutes ses formes, à travers des émissions emblématiques telles que Les Pieds sur terre, LSD La Série Documentaire, Toute une vie, Une histoire particulière, L'Expérience, Les grandes traversées...