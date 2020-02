France Culture partenaire du hors série Point Pop spécial James Bond

007. Plus qu’un matricule, une marque de fabrique, un passeport vers l’aventure, une machine à cash, un super-héros en smoking. Son nom est Bond, James Bond, et depuis 1962 le grand écran vibre au gré de ses tribulations et de ses interprètes. Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, Daniel Craig… ils sont six à avoir enfilé le costume et construit, avec plus ou moins de bonheur, le mythe bondien. Notre mission sur ce hors-série : aller au-delà du phénomène commercial pour sonder la nature profonde de l’espion créé par Ian Flemming. Miroir de son temps, de la guerre froide à la cyberguerre en passant par les conflits terroristes, l’agent de Sa Majesté est aussi le baromètre des tendances sociales et le gardien vigilant d’une certaine élégance british. Est-il névrosé ? Alcoolique ? Sexiste ? Le dernier mâle hétéro blanc (et fier de l’être) ? Peut-il encore s’adapter à son époque ? Doit-il le faire ? Autant de questions analysées dans ce numéro très spécial qui ne manquera pas, par ailleurs, d’établir un “Best of Bond” détaillé et objectivement subjectif ! Par contre, on ne fournit par le Vodka-Martini.

Avec la participation de deux spécialistes français de Bond, Guillaume Evin et Frédéric-Albert Lévy.

