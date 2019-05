France Culture remet ses trois distinctions Cinéma au 72e Festival de Cannes

Margaret Menegoz : lauréate du Prix France Culture Consécration pour l’ensemble de son œuvre

László Nemes : lauréat du Prix France Culture Cinéma des Etudiants pour son film Sunset

Jean Paul Civeyrac : lauréat du prix International Students Award UniFrance / France Culture pour son film Mes provinciales

Prix remis le dimanche 19 mai à 11h à la Terrasse d’Unifrance, Festival de Cannes.

Margaret Menegoz se voit décerner le Prix France Culture Cinéma Consécration pour l’ensemble de son œuvre

• Crédits : DR - La Croix

Margaret Menegoz est productrice et gérante des Films du Losange, crées en 1962. Elle rejoint la société en 1975, lorsque débute la production du film d’Eric ROHMER, La Marquise d’O.

En 1986, les Films du Losange s’ouvrent à la distribution puis, en 1992, aux ventes internationales.

Présidente de la Commission d’agrément du CNC de 1994 à 2003, Présidente d’Unifrance de 2003 à 2009, Membre du conseil d’administration de l’UPC (Union des Producteurs de Cinéma), Membre de l’Académie Franco-Allemande du Cinéma, Membre du conseil d’administration de l’Association Franco-Allemande du Cinéma, Membre de l’European Film Academy, Membre de l’Académie des Oscars, Membre de l’Académie des BAFTA, Membre du Conseil d’Administration des César, Commandeur de l’Ordre des Arts et Lettres, Officier de l’Ordre National du Mérite, Officier de La Légion d’Honneur. Elle a produit plus de 80 films.

LE PRIX FRANCE CULTURE CINÉMA CONSÉCRATION

Le Prix France Culture Cinéma Consécration est décerné à une personnalité́ du cinéma pour la qualité́ de son œuvre et la force de son engagement. Le jury est composé de Sandrine Treiner, directrice de France Culture, Olivia Gesbert, productrice de La Grande Table, Antoine Guillot, producteur de Plan Large, Arnaud Laporte, producteur de la Dispute , Virginie Noël, adjointe à la communication et au développement de France Culture et Sabine Ponamalé, responsable des partenariats. Créé en 2011, le Prix France Culture Cinéma Consécration est décerné à une personnalité du cinéma pour la qualité de son œuvre et la force de son engagement. Les précédents lauréats : Claire Denis, Costa Gavras, Frederick Wiseman, Abderrahmane Sissako, Margarethe Von Trotta, Pascale Ferran, Cedric Kahn et Alexandre Astruc.

László Nemes, lauréat du Prix France Culture Cinéma des Etudiants pour son film Sunset, un film France Culture

• Crédits : Laokkon Filmgroup-Ildi Hermann

László Nemes est né le 18 février 1977 à Budapest en Hongrie. Après des études d’histoire, relations internationales et scénario à Paris, il a travaillé en tant qu’assistant réalisateur sur des courts et longs métrages en France et en Hongrie. Il a assisté Béla Tarr sur L’homme de Londres, puis a étudié la réalisation à l’université de New York.

Ses courts métrages ont reçu près de trente prix dans plus de cent festivals internationaux.

Son premier long métrage, Le Fils de Saul, a gagné le Grand prix au Festival de Cannes de 2015, le Golden globe et l’OSCAR pour le meilleur film étranger en 2016. Sunset est son second long métrage.

LONGS MÉTRAGES

2018 Sunset - scénariste, réalisateur

2015 Le Fils de Saul - scénariste, réalisateur

COURTS MÉTRAGES

2010 The Gentleman Takes His Leave - scénariste, réalisateur

2008 The Counterpart - scénariste, réalisateur 2007 With a Little Patience

LE PRIX FRANCE CULTURE CINÉMA DES ETUDIANTS

Le Prix France Culture Cinéma des étudiants : créé en 2015, le Prix France Culture Cinéma des Étudiants récompense grâce à un jury d’étudiants (600 cette année) un réalisateur dont un des films a été soutenu par la chaîne. Lors des précédentes éditions, les étudiants avaient décerné leur prix à Bertrand Mandico pour Les garçons sauvages, à Sébastien Laudenbach pour La jeune fille sans mains, à Alexander Nanau pour Toto et ses sœurs et à Jean-Charles Hue pour Mange tes morts.

La sélection 2019 :

Mademoiselle de Joncquières d’Emmanuel Mouret

Sunset de László Nemes

Les Estivants de Valeria Bruni-Tedeschi

Peu m’importe si l’histoire nous considère comme des barbares de Radu Jude

On ment toujours à ceux qu’on aime de Sandrine Dumas

JEAN PAUL CIVEYRAC, lauréat du International Students award UniFrance / France Culture pour le film Mes provinciales, un film France Culture

• Crédits : CAROLE BETHUEL/FILMS DU LOSANGE

Jean Paul Civeyrac Après une Maîtrise de philosophie à l'Université de Lyon III où il se spécialise dans le film d’opéra, Jean Paul Civeyrac entre à la FEMIS, d'où il sortira diplômé en 1991. Il y réalise une série remarquée de films d'études dont "La Femme sotte", court-métrage qu'il signe en 1990 et "La Vie selon Luc" en 1991, sélectionné dans de très nombreux festivals internationaux. En 1992, il met en scène "Les Somnanbules", pièce de Pierre Erwan Guillaume, au théâtre Marie-Stuart à Paris. Il réalise son premier long-métrage "Ni d'Eve ni d'Adam" en 1997. De 2000 à 2010, il dirige le département réalisation de la Fémis, et collabore régulièrement avec ARTE dans le cadre de l’émission Blow Up consacrée au cinéma. Il est également écrivain.

Mes provinciales : Etienne monte à Paris pour faire des études de cinéma à l’université. Il y rencontre Mathias et Jean-Noël qui nourrissent la même passion que lui. Mais l’année qui s’écoule va bousculer leurs illusions…

La sélection 2019 :

Le grand bal de Laetitia Carton

Mes provinciales de Jean Paul Civeyrac

Mutafukaz de Shoujirou Nishimi et Guillaume Renard

Roulez jeunesse de Julien Guetta

La nuit a dévoré le monde de Dominique Rocher

INTERNATIONAL STUDENTS AWARD UNIFRANCE / FRANCE CULTURE

L’International Students Award UniFrance / France Culture : pour la quatrième année consécutive, France Culture et UniFrance – l’organisme en charge de faire rayonner le cinéma hexagonal à l’international - s’associent et récompensent un long-métrage français, grâce au vote des étudiants étrangers en écoles de cinéma. Lors des précédentes éditions, les étudiants avaient décerné leurs prix à A voix haute de Stéphane de Freitas & Ladj Ly ; Le Nouveau de Rudi Rosenberg, Mustang de Deniz Gamze Ergüven et Maman(s) de Maïmouna Doucouré.