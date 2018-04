France Culture soutient la troisième édition de la Semaine du Cinéma Positif à Cannes

Organisée par la Fondation Positive planet, elle propose une semaine dédiée à éveiller les consciences sur le cinéma positif et les femmes avec 7 rencontres et débats positifs, 17 films projetés gratuitement et destinés au grand public et 6 trophées du Cinéma Positif décernés.

La fondation Positive Planet met en lumière le cinéma positif, un cinéma dédié à faire évoluer les consciences au profit des générations futures. Elle se déroulera du 9 au 14 mai 2018 et proposera une sélection de films et documentaires positifs qui seront projetés dans la ville de Cannes ainsi que plusieurs conférences organisées pour débattre de la place de la femme dans le Cinéma et dans les médias.

• Crédits : al

Des débats

Le mardi 9 mai 2018, des tables rondes seront organisées sur la plage du CNC. Des professionnels du cinéma, des représentants d’institutions et d’ONG ou encore des journalistes seront réunis pour débattre de la manière dont le cinéma peut faire évoluer les mentalités et donner envie de changer le monde. Des débats positifs autour de la place des femmes au cinéma, un des sujets majeurs sur lesquels l’industrie du cinéma doit agir et se questionner. Les discussions seront animées par Claire Chazal et Sandrine Treiner.

La journée se composera de 4 conférences, en présence de personnalités emblématiques du cinéma, sur les thématiques suivantes: Quelle est la place des femmes dans l’industrie du cinéma ? Existe-t-il un cinéma de femmes ? Image et évolution de la représentation des femmes au cinéma. qu’est-ce que le cinéma nous dit sur la femme de demain ? Le cinéma, lanceur d’alerte sur le statut des femmes? En plus des talks et rencontres auront lieu avec Juliette Binoche, Agnès Varda...

• Crédits : al

Des Projections en plein air

Des films positifs seront projetés en salle et en plein air dans des lieux emblématiques de Cannes, en présence des équipes de films. Gratuites et ouvertes à tous. Trois longs métrages et un film court seront projetés gratuitement pour les Cannois, en partenariat avec la mairie de Cannes. Des projections organisées sur la Croisette mais aussi au-delà, dans des quartiers populaires de Cannes, en présence de personnalités (Quartier de la République, Quartier de la Bocca, Quartier du Suquet...)

DEMAIN TOUT COMMENCE (Fr., UK)Jeudi 10 mai à 21h, Place du Marché de la Bocca, LE PETIT PRINCE (Fr.) Vendredi 11 mai à 21h, Parking Berthelot, Quartier République, et LE DISCOURS D’UN ROI (The King’s Speech) (UK)Samedi 12 mai à 21h, Cours de l’Ecole Mont Chevalier, Quartier du Suquet

Des projections au cinéma Alexandre III, à Cannes 5 longs métrages inédits et 2 courts métrages seront projetés gratuitement : A LA RECHERCHE DES FEMMES CHEFS (Fr.), FRACTURES (Fr., Bulgarie), SOUFRA (USA), FEMMES DU RWANDA (Fr.), UNE VIE ORDINAIRE (Fr.), JAHILYA (All.), et RED CRAYON (UK)

Des masterclasses

Destinées à sensibiliser le grand public, en présence de Jacques Attali et d'une personnalité phare du cinéma positif.

Dimanche 13 mai - Fnac, Cannes

Lundi 14 mai - Lycée Carnot, Cannes

Retrouvez le programme complet et détaillé ICI

A propos de Positive Planet

Positive Planet a été créée en 1998 pour lutter contre la pauvreté en permettant aux populations les plus vulnérables de devenir autonomes et de transmettre un monde meilleur aux générations futures. La mission de Positive Planet est de fournir à chacun les moyens d’entreprendre, et de créer ainsi les conditions d’un épanouissement professionnel, culturel et social durable. Positive Planet travaille dans plus de 35 pays avec l’ONG Positive Planet International, et en France avec l’ONG Positive Planet France et son programme « Entreprendre en banlieue ». Positive Planet développe aussi, par l’intermédiaire de Positive Economy Advocacy, des programmes de promotion d’une économie « positive », c’està- dire tenant compte de l’intérêt des générations futures. Pour permettre aux plus démunis de devenir autonomes, sans avoir à dépendre de la charité afin d’assurer, dans la dignité et l’épanouissement, l’avenir de leurs enfants, la Fondation Positive Planet, présidée par Jacques Attali, lève des fonds au travers d’évènements tels que les Positive Planet Awards, la Semaine du Cinéma Positif à Cannes et des dîners de gala.