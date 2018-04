Hedy Lamarr, inventrice star

Célèbre actrice hollywoodienne, Hedy Lamarr était reconnue pour sa beauté et ses talents de comédienne. Elle était surtout une scientifique de talent, inventrice d'un système secret de codage des transmissions, à l'origine du GPS et du WIFI.

"N'importe quelle femme peut avoir l'air glamour. Il suffit de se tenir tranquille et d'avoir l'air idiote", affirmait-elle, lassée de ce qu'elle appelait "son masque", alors même qu'elle avait été élue "plus belle femme au monde". Car Hedy Lamarr n'était pas qu'une star hollywoodienne louée pour sa beauté, elle a aussi était l'inventrice méconnue pendant la guerre, en 1941, d'un système de transmission secret pour guider les torpilles. Un système encore utilisé de nos jours pour le Wifi ou les GPS. Redécouvrez ce personnage à la vie romanesque à travers les archives de France Culture, alors que doit sortir prochainement un documentaire consacrée à sa vie, Bombshell : The Hedy Lamarr Story.

Le premier orgasme du cinéma

Depuis 2005, on célèbre les inventeurs en Autriche, Allemagne et Suisse le jour de son anniversaire : le 9 novembre. Née à Vienne en 1914, d'une mère roumaine et d'un père ukrainien, Hedwig Eva Maria Kiesler, qui deviendra Hedy Lamarr, se découvre une passion pour le cinéma en visionnant Metropolis de Fritz Lang. A 16 ans, elle se rend donc aux studios de Vienne, pour devenir actrice. Elle ne tarde pas à jouer pour le metteur en scène de théâtre Max Reinhardt, mais c'est en se rendant à Berlin, en 1931, que débute réellement sa carrière au cinéma. En 1933, alors âgée de 18 ans, la jeune femme joue dans Extase, de Gustav Machaty. Le film fait scandale, en raison de la nudité de l'actrice et de la première scène d'orgasme sur grand écran de l'histoire de cinéma.

"Gustave Machaty avait trois ans plus tôt réalisé un film qui s'appelait Erotikon qui était à peu près de la même eau, racontait le critique de cinéma Serge Bromberg en 2017, dans le documentaire Une Vie, une oeuvre consacré à Hedy Lamarr. On ne peut pas imaginer qu'elle ait fait ce film par accident. Extase c'est L'Amant de Lady Chatterley. Quand on lui demande de tourner des séquences d'érotisme où elle mime l'orgasme etc., c'est quelqu'un qui est prêt à tout pour réussir dans la carrière."

Présenté à la Biennale de Venise, le film est condamné par le pape Pie XII, et Hedy Lamarr se voit affublée d'une sulfureuse réputation. Le film est projeté en février 1933 : en mars de la même année, Hedy Lamarr est devenue une vedette et obtient le rôle de Sissi sur scène.

Femme de marchand d'armes et superstar

Forte de ce succès, Hedy Lamarr épouse Friedrich Mandl, un des quatre plus grands marchands d'armes du monde, qui fournit notamment Mussolini. L'actrice devient, à en croire ses mémoires, une célébrité chez les mondains de Vienne, allant jusqu'à recevoir Hitler. Mais le rapprochement de Mandl avec les Nazis la pousse à prendre la fuite en 1937 : à l'en croire, son départ est rocambolesque, elle drogue une domestique et subtilise son uniforme pour s'enfuir, d'abord à Paris, Londres, et enfin la Californie.

• Crédits : Time Life Pictures - Getty

L'actrice rejoint Hollywood, dont elle deviendra l'une des égéries : elle signe un contrat de 7 ans avec la M.G.M., durant lequel elle joue dans 15 longs-métrages. Elle donne la réplique à Clark Gable, Robert Young, Lana Turner ou encore Judy Garland. Au cours des années 40 et 50, Hedy Lamarr est l'incarnation de la star hollywoodienne venue d'Europe. Après un passage à vide, elle joue dans Samson et Dalila, de Cecil B. DeMille en 1949, son plus grand succès. L'actrice joue encore huit ans, avant de disparaître du grand écran en 1957 et de poursuivre quelques temps une vie mondaine.

En parallèle de sa vie d'actrice, Hedy Lamarr continue de donner corps à sa réputation sulfureuse, comme le précisait Xavier de La Porte dans La Vie numérique :

La liste des hommes avec lesquelles elle a eu des aventures est impressionnante. En sus de ses 6 mariages, je vous en donne une idée : Howard Hugues, John Kennedy, Robert Capa, Marlon Brando, Errol Flynn, Orson Welles, Charlie Chaplin, Billy Wilder, Otto Preminger, James Stewart, Spencer Tracy, peut-être Clark Gable (mais il nie) et…. Jean-Pierre Aumont. Elle avait d’ailleurs quelques théories sur la question amoureuse et on lui attribue cette phrase : "En dessous de 35 ans, un homme a trop à apprendre, et je n'ai pas le temps de lui faire la leçon".

Des torpilles au WiFi

Dans Une Vie, une oeuvre, Vivianne Perret, écrivaine et historienne, expliquait comment une fois arrivée à New-York, Hedy Lamarr avait installé son propre atelier pour s'adonner à l'une de ses passions : l'invention.

Hedy Lamarr avait des occupations très diverses quand elle s'est retrouvée à Hollywood, elle jouait du piano, elle était très proche du dadaïsme, elle connaissait Man Ray... Dans tous les endroits où elle a vécu elle installait un atelier. Elle, sa détente c'était d'inventer. Elle inventait tout et n'importe quoi : un bouillon cube qui lorsqu'il se dissolvait devenait un soda, un collier fluorescent pour chien, un système pour aider les handicapés à sortir de leur bain... Elle était sans arrêt à l'affût d'informations, à les transformer en inventions.

A son arrivée aux Etats-Unis, elle rencontre le pianiste George Antheil. L'actrice a alors appris que les torpilles contrôlées par radio peuvent facilement être "piratées" et détournées par l'ennemi. Avec l'aide du musicien, et grâce aux connaissances sur l'armement qu'elle a acquises lors de son premier mariage, elle imagine une façon de créer un signal sûr, à l'aide d'un piano mécanique qu'elle synchronise avec les fréquences hertziennes. Les deux inventeurs déposent un brevet en août 1942, mais leur système n'est pas pris au sérieux par l'Etat Major. Il faut attendre la crise cubaine en 1962 pour qu'une version améliorée de leur technologie ne soit employée.

Le concept de ce principe de transmission, l'étalement de spectre par haute fréquence, est aujourd'hui encore utilisé pour le positionnement par satellite, la téléphonie mobile ou encore le WiFi. En parallèle de sa carrière d'actrice, Hedy Lamarr n'a jamais cessé d'inventer. Il faut pourtant attendre la levée du secret défense sur son invention la plus utile pour qu'elle bénéficie d'un peu de reconnaissance. En 1997, elle reçoit ainsi rétroactivement le prix de l'Electronic Frontier Foundation.

Entre-temps, l'ancienne actrice a sombré dans l'oubli, après avoir dilapidé sa fortune. Elle a été arrêtée à plusieurs reprises pour du vol à l'étalage. Elle meurt quasi-anonyme, le 19 janvier 2000, à l'âge de 85 ans. Depuis les années 60, elle avait son étoile sur le Walk of Fame d'Hollywood Boulevard, il faudra attendre 2014 pour qu'elle soit admise, à titre posthume, au National Inventors Hall of Fame.