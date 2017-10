Henri-Georges Clouzot : "L'idée de tourner un film issu d'un grand texte est une absurdité"

1970 | A l'été 1970, Henri-Georges Clouzot est l'invité de Philippe Esnault dans l'émission "Cinéma sur la place". Au gré des cigarettes allumées, il retrace son parcours, livre sa méthode de travail, justifie sa direction d'acteurs et confie son intérêt pour la peinture et la couleur dans le cinéma.

Dans l'émission "Cinéma sur la place" diffusée en 1970, le cinéaste Henri-Georges Clouzot revient sur ses débuts. Avant de réaliser son premier long-métrage en 1941, il dit avoir beaucoup appris de toutes ses expériences de scénariste et d'assistant depuis 1929 : "Je crois que je pourrais presque tourner un film seul."

Il dit ne pas vouloir revoir ses films car une fois projetés, "on s'aperçoit de tout ce qui est raté". Il rajoute même que "si on en avait la possibilité, on tournerait un film dans sa vie et on le referait continuellement".

La vérité c'est que chaque fois qu'on commence un film, on a l'impression de faire quelque chose de nouveau et on s'aperçoit en lisant les critiques, en écoutant les avis de ses amis qu'on a refait une fois encore le même.

Henri-Georges Clouzot dans l'émission "Cinéma sur la place" le 28/08/1970 sur France Culture.

Le "Salaire de la peur", c'est un film que je pense réussi mais ce n'est pas un film pour lequel j'ai une tendresse particulière.

A la remarque de Philippe Esnault, "vous êtes un cas" comme la plupart des réalisateurs français précise-t-il, Henri-Georges Clouzot en profite pour donner son avis sur le cinéma : "Je crois que le cinéma français est fait d'individus, il n'y a pas d'école du cinéma français." D’ailleurs, il ne voit pas d'"influence" entre eux.

Il faut autant que possible, je crois, en tout cas séparer... ne pas avoir de pléonasme : quand la caméra a son mot à dire, sa phrase à dire je crois qu'il ne faut pas l'alourdir par du dialogue qui ne peut que distraire l'esprit des images. Et au contraire, quand il faut parler je pense que la caméra doit être très sobre et se dissimuler.

"Je ne trouve pas du tout que mes films soient pessimistes", clame Henri-Georges Clouzot, même s'il reconnaît cependant : "Je crois qu'il y a de la boue... quand on marche dedans, on éclabousse un petit peu c'est évident."

Le cinéaste explicite sa façon de travailler : "Je tourne extrêmement vite mais je retourne souvent." Et au sujet de l'atmosphère tendue qui semble régner sur le plateau de tournage et qu'on lui reproche souvent, il s'en sort par cette boutade :

La caméra a un œil d'une acuité terrible et si l'angoisse est une fausse angoisse, les spectateurs ne sont pas pris.

Henri-Georges Clouzot, maître des films noirs, se plaît ainsi à mettre ses acteurs "dans un certain état nerveux". Il leur fait travailler des textes "qui n'ont rien à faire avec le film" juste pour leur "éviter de respirer aux virgules et aux points".

Pour conclure l'entretien, Henri-Georges Clouzot parle de la couleur au cinéma : "Je déteste les films qui sont trop réalistes, qui mêlent la couleur et l'ombre. Je crois qu'il faut choisir."

On a dit et répété trop souvent que je pouvais faire jouer une table, c'est absolument faux. Personne ne peut faire jouer une table. Si vous prenez une voiture qui n'a pas de moteur, vous ne pouvez rien. Donc ce qui est essentiel pour moi dans le choix des acteurs d'abord c'est qu'ils aient un moteur. C'est aussi que l'intonation ou la respiration de leurs phrases aient de l'imprévu. Il est très rare que je fasse un essai tourné. Je crois n'avoir jamais engagé un acteur sans lui avoir demandé de jouer ou de parler avec moi pendant plusieurs heures et je suis toujours aux aguets pour entendre l'intonation que je n'aurais pas eu ou en tout cas qui ne s'inscrit pas automatiquement dans le texte. Pour moi, un grand acteur comme un grand chanteur d'ailleurs, c'est pareil, a une respiration et a une intonation particulières.