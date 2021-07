Huile de vidange et réseaux sociaux

Il y a 25 ans, un film avait fait un immense scandale à Cannes, et en était reparti avec le Prix Spécial du jury : c'était Crash, de David Cronenberg. Signe des temps, sans doute, le pourtant très trash Titane de Julia Ducournau, qui n'y va pas de main morte côté images choc, gore et provocantes, n'a suscité hier soir ni évanouissement, ni départ tonitruant et scandalisé du vénérable Grand Théâtre Lumière. Doit-on se réjouir que les mauvais genres soient devenus à ce point consensuels ? Il faut dire qu'avec cette histoire de jeune femme dotée depuis l'enfance, suite à un accident de voiture qu'elle a plus ou moins provoqué, d'une plaque de titane dans la tête, qui prolonge le film de Cronenberg en copulant avec une Cadillac filmée comme la Christine de John Carpenter, tue en série hommes et femmes comme Sharon Stone dans Basic Instinct, et suinte de l'huile de vidange de son corps en fusion machinique comme le Tetsuo de Shin'ya Tsukamoto, film culte des amateurs du genre, Julia Ducournau, qui depuis Grave s'est imposée comme la chef de file d'une acclimatation française de l'horreur hollywoodienne, allant jusqu'à pousser le Centre National de la Cinématographie à créer une aide spécifique au genre, a su encore une fois recycler les motifs des grands maîtres des années 80 pour refléter des interrogations bien dans l'air du temps sur la fluidité des genres, sexuels cette fois, et créer, in fine, une trouble relation filiale entre l'actrice étonnante qu'elle révèle, Agathe Rousselle, et un Vincent Lindon suranabolisé. Roublard ou visionnaire, ce Titane ? On vous laisse juge, le film sort en salle aujourd'hui.

L’obsession des apparences

On sait Asghar Farhadi expert en intrigues tortueuses, qui piègent inexorablement, et avec une certaine misanthropie, ses personnages dans les méandres et contradictions d'une société iranienne obsédée par les apparences. Après sa malencontreuse échappée ibérique il y a 3 ans avec Everybody Knows, l'Iranien, pour sa quatrième venue en compétition, se livre avec Un héros à une critique en règle des réseaux sociaux et de leur instrumentalisation par le régime des mollahs, qui promeut la vertu pour mieux cacher ses turpitudes. Très ambigu, avec ce protagoniste dont on ne saurait dire si son sourire permanent cache une grande naïveté ou une rouerie totale, le film dépasse lui aussi sa démonstration par la grâce d'une belle et pudique relation entre ce père acculé et son fils bègue. C'est quand il échappe à son scénario que le cinéma procure les plus belles émotions...