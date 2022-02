Indépendants aux Césars : "40 nominations, mais après une année catastrophique, nous alertons le gouvernement"

Entretien | La diversité du cinéma est menacée pour Éric Lagesse, président de Pyramide Films. Malgré leur forte présence aux Césars, les distributeurs indépendants souffrent d'une chute de la fréquentation dans les salles art et essai. Ils réclament des aides financières et une meilleure régulation du marché.

La 47e édition des Césars se tient ce vendredi 25 février à l’Olympia, après une deuxième année très douloureuse pour le monde du cinéma, privé pendant plusieurs mois d’exploitation en salles. La fermeture des lieux culturels de fin octobre 2020 à la mi-mai 2021, dans le cadre des mesures prises face à la pandémie de Covid-19, a provoqué un "embouteillage" pour la sortie des long-métrages lors de la reprise et affecté tout particulièrement la filière indépendante.

Ses nombreuses nominations, plus du tiers des nominations de l’Académie des arts et techniques du cinéma cette année, ne sont pas toujours synonymes de succès pour les films. Alors que les grandes plateformes Netflix, Amazon Prime et Disney sont en pleine croissance depuis le début de la crise sanitaire, les cinéphiles continuent à bouder les salles art et essai.

Avec des entrées divisées par trois en cinq ans pour les films qu’ils défendent, les distributeurs indépendants réclament une meilleure régulation du marché et des aides financières, pour préserver la force du cinéma français, à commencer par sa présence déterminante au Festival de Cannes.

Son "aura exceptionnelle" au niveau international est même aujourd’hui en jeu, pour Éric Lagesse, patron de Pyramide Films et coprésident du DIRE, syndicat des Distributeurs indépendants réunis européens, avec notamment Haut et Court, Le Pacte, Les films du losange, Ad Vitam ou encore Wild Bunch, parmi ses quinze grands adhérents.

Que représente les Césars pour les distributeurs indépendants ? La cérémonie a-t-elle un poids dans le succès ou la relance des films en salles ?

C'est variable évidemment. Quand nous avions eu quatre Césars pour Fatima de Philippe Faucon, il y a quelques années, nous avions ressorti le film dans un grand nombre de salles et obtenu 100 000 entrées de plus. C'était vraiment très important pour ce long-métrage qui avait déjà fait un beau score de 300 000 entrées. Ce n'est pas le cas de tous les films. Mais cela peut relancer clairement la VOD, la vidéo à la demande et les ventes de DVD. Et puis surtout, être nommé et avoir des Césars de surcroît est un bonheur, un plaisir. C'est le couronnement d'une exploitation, de beaucoup d'efforts de part et d'autre : producteurs, réalisateurs, acteurs, distributeurs. Nous sommes tous accrochés à ça, à cette cérémonie, aux nominations... C'est parfois la cerise sur le gâteau ou le gâteau qui peut en effet grossir de volume.

Avec 40 nominations sur 126 pour des films distribués par des membres de votre syndicat, est-ce que la diversité est bien prise en compte dans la célébration du cinéma en France ?

Sans distributeurs indépendants, il n'y a pas de films indépendants ni de producteurs indépendants et je ne sais pas très bien ce qu'il y aurait sinon dans les sélections cannoises diverses et variées, et même dans les sélections des grands festivals du monde entier. Peut-être que des films Netflix ! Pour les Césars, il y a les nominations pour les membres du DIRE, mais j'aimerais étendre leur nombre à des films qui relèvent de l’indépendance ou des films d'art et essai. Illusions perdues, distribué par Gaumont, est quand même un film indépendant. C'est un film d'art et essai qui a marché et qui a donné du souffle à toute la filière indépendante, un film qui nous a tous fait du bien, d'une certaine façon. De notre côté, avec les nominations de trois long-métrages sur sept pour le César du meilleur film et de quatre sur sept, une majorité pour le César du meilleur film étranger, nous pouvons dire que c’est un beau résultat, en comparaison avec notre part de marché qui est de 15 à 16%. Cette année, je trouve en tous cas que les sept long-métrages nommés pour le César du meilleur film représentent bien la diversité du cinéma français.

Plusieurs de ces films ont déjà reçu des prix, en France ou à l'étranger. Ces distinctions leur ont-ils permis de tirer leur épingle du jeu ?

Onoda,10 000 nuits dans la jungle a fait moins de 50 000 entrées. L'Evénement de Audrey Diwan est un film qui n'a pas marché aussi bien que ce que l'on espérait, avec 130 000 entrées. La Fracture de Catherine Corsini en revanche est un film qui a plutôt bien fonctionné, en frôlant les 300 000 entrées. Onoda,10 000 nuits dans la jungle distribué par Le Pacte est un film de 2h50, un des plus beaux films de l'année. Il a obtenu récemment le Prix Louis-Delluc et c’est bien aussi qu’il soit nommé aux Césars, même s’il n’a pas attiré beaucoup de spectateurs. C’est le cas aussi dans une moindre mesure de L'Evénement distribué par Wild Bunch qui a obtenu le Lion d'or, la récompense suprême à la Mostra de Venise qui ne veut pas toujours dire un succès en salles. Mais ce sont des films qui ont malgré tout brillé dans la sphère du cinéma national ou mondial.

• Crédits : Filippo Monteforte - AFP

Avec 96 millions d’entrées en 2021, la situation moins grave que prévu reste préoccupante. La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a elle-même récemment indiqué une baisse de la fréquentation de 20 à 25% en ce début d’année par rapport à la même période, en 2019, avant la crise sanitaire. Votre public de cinéphiles n’a toujours pas fait son retour, dans les salles art et essai ?

Il faut d’abord souligner qu’environ 100 millions d’entrées l’an dernier, c’est moitié moins que ce que réalise habituellement le cinéma français et qu’on ne peut donc pas s'en contenter. Moitié moins, c'est même catastrophique. Et l'année 2021 pour les distributeurs indépendants a réellement été catastrophique. La Loi de Téhéran (Wild Bunch), La Panthère des neiges (Haut et Court) et Drive My Car (Diaphana) qui ont plutôt bien marché sont l’arbre qui cache la forêt. La quasi-totalité des films indépendants ont fait entre 30 et 70% de moins que ce qu'ils auraient dû faire. La situation reste en effet très préoccupante en 2022. Il y aura toujours des films susceptibles de tirer leur épingle du jeu, mais nous sentons bien que le public captif du film indépendant, le public d'art et essai de 40 à 70 ans n'est pas revenu en salles en masse, comme il a pu y aller à une époque.

• Crédits : Alexandre Marchi - Maxppp

C'est une folie, une hérésie à mon sens, d'avoir fermé les salles aussi longtemps, de fin octobre 2020 à la mi-mai 2021 : sept mois, c'est énorme ! Nous avons perdu des entrées, du manque à gagner, mais pas seulement. Je pense qu'il y a un désamour du public, qu’un grand nombre de personnes ont rendu leur carte illimitée et que beaucoup de gens ne pensent même plus à aller au cinéma, en fait, des gens qui ont peut-être découvert les joies des plateformes... J’espère que c'est conjoncturel, que ce n'est pas structurel, que cela ne va pas s’étendre dans le temps. Mais depuis la réouverture des salles le 19 mai 2021, nous n’avons toujours pas retrouvé notre public. Est-ce que c'est un public qui ne veut pas porter de masque dans les salles ? Est-ce que c'est un public qui a peur d'aller en salles ? Ce syndrome de fermeture à tous moments en tous cas donne des signes extrêmement néfastes aux spectateurs. Lors de la première réouverture en juin 2020, notre public était revenu, alors qu’il n'y avait même pas de vaccin et nous avions alors atteint des chiffres confortables.

Si Spider-Man : No Way Home a fait récemment le meilleur démarrage de tous les temps depuis Le Roi Lion, dans une époque quand même de pandémie, avec des chiffres très bas, c'est qu'il y a toujours un public jeune qui va voir des films événements, alors que la moitié de notre public manque à l'appel. J'ai sorti en décembre dernier un film magnifique, Le diable n'existe pas, un film iranien qui a passé la cap des 90 000 entrées. Vu l’engouement, vu son bouche-à-oreille exceptionnel, je suis sûr et certain qu'en temps normal, il aurait fait 180 000 entrées, et je pense qu'on peut tous faire ce constat-là, en termes de films d'auteurs.

Depuis le début de la pandémie, parmi les mesures d'aide à la filière du cinéma, 302 millions d’euros ont été injectés par le CNC : 211 millions d'euros en faveur des exploitants de salles, 38 millions d'euros pour les producteurs et 53 millions d’euros pour les distributeurs. Avez-vous été assez soutenu ?

53 millions d’euros, ce n’est pas rien ! La France est un des pays qui a le plus soutenu notre secteur et c'était hyper important de nous soutenir parce que sinon, nous coulions ! Nous avons pu un peu moins taper dans notre trésorerie et un peu plus utiliser de l'argent pour sortir des films. Mais à part le CNC qui est très au courant de notre situation, nous avons du mal à faire comprendre aux pouvoirs publics, au ministère de la Culture, que la distribution et l’exploitation, cela se passe main dans la main. Sans distributeurs, il n’y a pas d’exploitants et sans exploitants, il n’y a pas de distributeurs. Quand Roselyne Bachelot affirme que l’exploitation affiche 20 millions d’euros de manque à gagner, elle ne dit pas que c’est le cas pour les distributeurs aussi, puisque les recettes sont partagées 50/50. Il y a moins de distributeurs que de salles évidemment, mais il y a eu un partage qui a fait sauter toute la filière au dernier Congrès des exploitants en septembre dernier à Deauville, où la ministre a annoncé, en fonction des résultats de 2020, une somme très importante de 27 millions d’euros allouée à l'exploitation et une somme assez ridicule de 7 millions d’euros alloué aux producteurs et aux distributeurs.

Mais contrairement à 2020, les résultats pour l’exploitation cette année seront nettement moins catastrophiques, avec le retour des films américains, avec des films comme Dune qui cartonnent. L'an dernier, ce sont les distributeurs qui ont souffert, avec des chiffres en baisse de 50 voire 70%. Je souhaite donc que le gouvernement prenne conscience de cette catastrophique année 2021 pour nous, comme ils ont pris conscience de la catastrophique année 2020 pour les exploitants. J’espère que nous serons aidés en conséquence en 2022.

Ou alors, nous serions contraints de prendre des décisions drastiques, en distribuant moitié moins de films. Ce qui serait terrible aussi pour les producteurs. Il faut savoir que nous travaillons très en amont pour des films, deux à trois ans avant leur sortie. Nous prenons des risques, nous investissons de façon massive dans le cinéma, non seulement sur les frais de sortie qui coûtent très cher, qui sont à 100% à notre charge, mais aussi en à-valoir, c'est-à-dire de l'argent que nous donnons en amont aux films pour qu'ils se fassent. Si la distribution devient un maillon défectueux, cela va se sentir de façon dramatique pour l'économie du cinéma et pour les festivals internationaux. Le cinéma français est un cinéma qui a une aura exceptionnelle. Il n'y a pas d'autre territoire européen, avec une telle aura. Nos films se vendent dans le monde entier et leur présence est toujours très importante dans les festivals du monde entier. C’est un soutien à la France extrêmement important et cela passe par la culture.

Pour alerter les pouvoirs publics, vous avez publié dans le journal Le Monde une tribune : "Il faut sauver les distributeurs de films indépendants". Quels changements réclamez-vous ?

C'est la survie d'un système. Les distributeurs indépendants prennent des risques sur des premiers films, sur des seconds films, sur de jeunes auteurs. Nous faisons un travail de prospection exceptionnelle. Un grand auteur ne devient pas un grand auteur du jour au lendemain. Des "Almodovar", des "Jacques Audiard", des gens aujourd’hui hyper connus dans le monde entier sont des gens qui ont tous fait des premiers films soutenus par la distribution indépendante. Il est très rare que des groupes, tout à coup, se mettent à financer des premiers films, des jeunes auteurs, etc. On a donc besoin de tout un réseau de distributeurs indépendants. C'est indispensable pour la créativité et je pense que la créativité française est mise à mal aujourd'hui parce que les distributeurs indépendants ne vont pas bien, que la filière est vraiment mise à mal. Que ferait le Festival de Cannes sans la distribution indépendante qui représente, toutes sections confondues, 70 à 75% des films ?

Sauver les distributeurs indépendants passe par des aides financières mais aussi par une meilleure régulation du marché. Comment faire pour que nos films restent plus longtemps en salles ? Comment faire pour que nos films puissent être programmés largement et pas peu programmés parce qu'il y a trop de films américains, que les films américains prennent toute la place. Si nous ne sommes pas dans les salles, par définition, nous ne pouvons pas faire d’entrées. S'il n'y a pas des règles claires mises en place, des obligations, nous n’y arriverons pas tout seul. C’est donc tout un chantier qu'il faut rouvrir avec le CNC et avec la FNCF, la Fédération nationale des cinémas français. Et pour cela, nous travaillons en osmose avec le SDI, un autre syndicat d'indépendants (Sept nominations pour cinq films distribués par ses membres aux Césars 2022), confronté aux mêmes difficultés dont la concurrence énorme, frontale des géantes plateformes Netflix, Disney ou Amazon Prime.

Comment accueillez-vous donc l’accord conclu au mois de janvier sur la chronologie des médias ? Favorable à Canal , premier financeur du cinéma français, il ne donne finalement pas d’exposition trop rapide des films à ces plateformes de SVOD.

C’est un accord interprofessionnel et pour avoir participé pendant près d’un an aux négociations, je suis content déjà qu’une solution a pu être trouvée, pour préserver à peu près tous les financiers historiques, et surtout Canal , du cinéma français. Je suis satisfait aussi que Netflix ait joué le jeu. La chronologie des médias est un système qui n'existe pas dans beaucoup de pays. Elle donne la priorité aux salles, c’est-à-dire qu'il n’est pas possible de passer le film à sa sortie en même temps à la télévision ou en VOD. Il s’agit ensuite d’attribuer une sorte d'exclusivité à des médias qui financent le cinéma. Netflix qui est la seule plateforme à avoir signé l’accord pourra diffuser les films quinze mois après leur sortie en salles, contre six mois pour Canal , Amazon et Disney qui ont refusé de signer devront attendre dix-sept mois et seront quand même obligés d’investir dans le cinéma français d'une façon ou d'une autre.

Cet accord est un bon accord, même s'il ne répond pas à toutes nos attentes. Nous aurions aimé plus de clauses de diversité, d'obligations pour les plateformes d'acheter des films indépendants.