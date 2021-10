"James Bond. No Time to die" : beau score pour son premier jour en salles, dans le Box Office de la culture

Au programme du box office cette semaine : la sortie du dernier James Bond, sa bande originale, le trailer de "House of the Dragon" bientôt sur HBO Max, "Réinventer l'amour" de Mona Chollet, les promesses de succès pour Patrick Modiano et Marie Darrieusecq et "New World", le nouveau MMORPG d'Amazon.

Bienvenue dans le Box Office, le rendez-vous hebdomadaire de l’émission Soft Power. On y épluche chaque semaine les tendances de la culture et les plus gros succès du moment. En partenariat avec l’institut d’études GfK pour les livres et les jeux vidéos et CBO Box Office pour le cinéma.

Dernier James Bond pour l'acteur Daniel Craig : " No Time to die "

On commence par le cinéma avec James Bond, bien sûr, Mourir peut attendre avec Daniel Craig, géantissime, la française Léa Seydoux et le formidable Rami Malek, révélé dans la série Mr. Robot et dans le biopic sur Freddy Mercury, Bohemian Rapsodie. C’est un carton (inévitablement) dans les salles : 289.000 entrées en France pour la seule journée de mercredi selon CBO Box Office (on n’a pas encore les chiffres du week-end) : James Bond est lancé en France sur 812 écrans.

Le film est long (2 h 45 mn), avec autant de coups de feux que de cascades et de cocktails, des James Bond girls comme s’il en pleuvait, et les inévitables smokings – portés même à Cuba. On voyage d’ailleurs beaucoup dans ce film qui commence à la Jamaïque et se termine sur une île déserte, en passant par les magnifiques rues de Matera, village troglodyte des Pouilles. On a même droit à un Covid très méchant, clin d’œil à l’époque, et beaucoup de réseaux sociaux, clin d’œil à la Gen. Z. Suspence génial et film génial ; un grand James Bond. La presse est parfois critique mais peu importe - personne ne la lit - et tout le monde va se jeter sur ce nouveau James Bond. Le dernier peut-être (pas de spoiler ici), le dernier d’une époque macho, blanche et au service de sa majesté. Le film a été reporté un nombre incalculable de fois à cause du Covid : c’est le James Bond le plus attendu de l’histoire, du fait de la pandémie.

Face à ce raz de marée BOND, les autres sorties de mercredi font pale figure. Signalons quand même une bonne nouvelle : la Palme d’or Titane, long métrage de Julia Ducournau dépasse les 300.000 entrées en France. C’est peu par rapport au presque deux millions de la précédente palme d’or Parasite de Bong Joun-Ho, mais par temps de Covid et de pass sanitaire, ce n’est pas si mal.

"House of the Dragon" et lancement d'HBO Max en Europe

HBO a diffusé cette semaine les premières images de la série House of the Dragon, tirée de Game of Throne, qui se déroule 300 ans avant les événements de la plus célèbre série au monde. Le teaser a été vu plus de 11 millions de fois et la série sortira en 2022 : un élément clef pour la stratégie de la plateforme HBO Max, qui prépare son arrivée en Europe mais pas encore tout de suite en France puisque le deal d'exclusivité conclu avec OCS ne prendra fin qu'en 2023.

Mona Chollet en seconde position des meilleures ventes essais de la semaine

L’essayiste et journaliste suisse Mona Chollet persiste et signe à la seconde place des meilleures ventes GFK cette semaine. Son livre : Réinventer l’amour est un beau succès de librairie surtout que son précédent titre, Sorcières, la puissance invaincue des femmes est toujours best-seller à la 21ème place du classement non fiction de GFK.

Et l'on repense à un autre succès à une autre époque, La Sorcière justement, remarquable essai de Michelet en 1862 sur ces femmes jugées démoniaques parce qu’elles faisaient « du genre » avec leurs « noeuds d’hystérie » et leurs « folies par affection » -– pour parler comme le poète. Contre l’Inquisition, contre la femme satanisée, hystérique et folle, Michelet hier et Mona Chollet aujourd’hui, les vengent et les réhabilitent.

Premier du classement GFK, Eric Zemmour toujours, avec 165.000 exemplaires déjà vendus, selon nos confrères du Parisien, mais les ventes seraient en baisse. Surtout que, comme le révèle Pierre Assouline dans l’Express, des libraires font de la résistance : ils refusent de vendre La France n’a pas dit son dernier mot. Ce qui est illégal. Un libraire ne peut pas, en France, refuser de vendre un livre. Toutefois, il peut ne pas le mettre en vitrine ni sur les rayons, ou prétexter qu’il n’a plus d’exemplaire, explique Assouline.

Classement GFK des meilleures ventes de la semaine, catégorie essais et documents.

De grands espoirs de succès pour Patrick Modiano et Marie Darrieussecq

Peu de mouvement dans les meilleures ventes « fiction », malgré les best-sellers attendus de Guillaume Musso et Bernard Werber, talonnés un peu plus loin par Amelie Nothomb. Deux nouveautés vont devoir être suivis de près, bien qu’il soit encore trop tôt pour connaître leurs ventes : le nouveau roman de Patrick Modiano, Chevreuse, et Pas dormir de Marie Darrieusecq sur ses insomnies, dont tout le monde parle, en comptant les moutons comme la chanteuse Barbara. Un livre à lire… nuitamment vers 3h33 du matin lorsqu’on « se bat avec le noir » (comme l’écrit Anna Cabana magnifiquement dans le JDD ce matin). On lit ces deux livres et on vous en reparle la semaine prochaine s’ils rentrent dans les meilleures ventes GFK.

En ce qui concerne les livres, signalons enfin la parution d’un mémoire de maitrise, ce n’est pas si courant (et c’est même l’anti-best-seller), consacré à la couleur Noire dans l’histoire du XIXème et du XXème siècle. Son titre : Le Noir. Il est signé… Samuel Paty. Heureuse initiative de professeurs d’histoire qui l’ont retrouvé et le publie. C’est attachant, pas mal du tout pour un mémoire d’étudiant, et publié aux presses universitaires de Lyon, où il était étudiant : ça coute 10 Euros. Samuel Paty a été assassiné, il y a un an, le 16 octobre 2020, pour avoir proposé à ses élèves d’étudier les caricatures du prophète Mahomet.

Amazon entre dans le monde du jeu vidéo par la grande porte avec "New World"

Un mot sur New World, le tout nouveau jeu de rôle massivement multijoueur (un peu comme World of Warcraft). C'est un jeu MMORPG, pour « Massively Multiplayer Online Role-Playing Game », un jeu qui se joue en ligne avec de très nombreux joueurs. New World est sorti le 28 septembre, c’est un jeu splendide qui connait déjà un gros succès d'estime chez les vétérans du genre. Surtout, c'est le premier grand projet du tout jeune « Amazon Game Studios », les studios de jeux vidéos d’Amazon. Depuis longtemps les GAFA échouaient dans l'industrie des jeux vidéo : avec New World, on peut dire qu'Amazon a réussi l'infiltration.

Musique : les écoutes de "No Time to die" de Billie Eilish s'envolent avec la sortie du film

Et puis, dans le TOP 20 mondial de Spotify, à signaler le retour de Billie Eilish grâce à James Bond : No Time to Die. La séquence dans le film, qui sert de générique décalé et un peu tardif, est tout simplement géniale sur la musique de Billie Eilish : 334 millions d’écoutes sur Spotify.

Il est à noter que que le mangnifique titre We Have all the Time in the World de Louis Armstrong est également à retrouver dans la bande originale du film.

Ce box office est issu de l'émission Soft Power du 10 octobre 2021, "Radiographie de la génération Z"

