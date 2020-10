Je veux juste en finir sur Netflix : "Une crise d'angoisse cinématographique"

La Critique | Le scénariste d'"Eternal Sunshine of the spotless mind" signe un récit cauchemardesque déroulé comme un flux de conscience.

Dans l'émission La Critique du 2 octobre 2020, Lucile Commeaux invitait les critiques Murielle Joudet et Jérôme Momiclovic à débattre du film Je veux juste en finir (I'm thinking of ending things) de Charlie Kaufman disponible sur Netflix, avec dans les rôles titres Jessie Buckley et Jesse Plemons. Egalement au casting : Toni Colette et David Thewlis.

Scénariste reconnu pour ses narrations sophistiquées, foisonnements de chronologies perturbées, de rêves et de cauchemars indécidables, de mises en abîmes à la chaîne (Dans la peau de John Malkovich et Adaptation de Spike Jonze, Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry), Charlie Kaufman signe son troisième long-métrage en tant qu'auteur total, scénariste et réalisateur.

Le film s'ouvre sur une rue enneigée, à la rencontre de Lucy et de la voix intérieure qui déroulera sa pensée tout au long du film. "Elle veut en finir", se répète-t-elle, tandis qu'elle prend la route avec Jake, son petit ami de courte date, pour traverser l’Oklahoma et partir à la rencontre de ses parents. Chez eux, dans une ferme inquiétante battue par la neige, un vaste cauchemar se met tranquillement en branle au fil d'un temps qui ressemble de moins en moins à celui d'une simple soirée : le chien s'ébroue sans fin, les résidents vieillissent ou rajeunissent, une porte est condamnée. Ici, même les noms des gens semblent vaciller.

Nos critiques s'invitent à la fête, au micro de Lucile Commeaux :

Kaufman par Kaufman

Depuis ses débuts, Kaufman fait en sorte que son écriture scénaristique épouse le mouvement d'une conscience. Là, pour moi, il a trouvé son sujet au sens où ce personnage féminin, Lucy, est son alter-ego. C'est quelqu'un qui réfléchit trop, jusqu'à l'insupportable, qui est vraiment enfermé dans sa tête. Et la réalité va finir par basculer dans ce cerveau malade. Murielle Joudet

Kaufman veut nous faire entrer dans son cerveau à lui. L'effet que me fait le film, qui m'est très pénible, c'est que j'ai vraiment l'impression d'une espèce d'ivrogne névropathe qui vient me chuchoter très fort à l'oreille toutes ses révélations métaphysiques, tout son vertige névrotique. Non seulement je m’en fous, mais, surtout, ça sent le renfermé dans la tête de Charlie Kaufman. Il y a quand même quelque chose d’une endurance à éprouver pour le spectateur qui est intenable. […] Kaufman est tellement conscient de lui même - ce qui est un vrai drame névrotique - qu’à chaque fois qu'il va aller vers ce qui pourrait être un cliché, il faut absolument qu'il le désigne ensuite comme cliché, qu’il rappelle au spectateur que lui même n'est pas dupe, finalement, de ses propres problèmes de cinéaste. Je trouve ça très pingre dans sa filmographie en général : à chaque fois qu'il donne quelque chose au spectateur, il le reprend aussitôt sous couvert, mettons, de faire œuvre post-moderne. Charlie Kaufman veut vous expliquer son film, alors que son film est fait, il est fini, et manque d’une sorte d’innocence qui existait dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind ou Dans la peau de John Malkovich et venait contrer les problèmes de ce cinéaste. Jérôme Momcilovic

J'ai l'impression que quand Charlie Kaufman filme son personnage, Lucy, il n’a pas l'impression qu'elle dit des choses. Son intelligence, sa cérébralité sont un peu ridicules. C'est un cerveau malade qui pue le renfermé, c’est vrai, comme la ferme des beaux-parents. Tout pue le renfermé. […] J’ai eu de vrais rires nerveux. Au deuxième visionnage, je me suis dit : "on est entre la gêne, la laideur, et quelque chose d'extrêmement juste sur le fait que quelque chose coince, que ça ne fonctionne pas." Et en même temps, je trouve ça profondément virtuose, cette idée que Kaufman se regarde être trop intelligent, que son film porte sur ça, et sur le fait qu’être trop intelligent, c'est un peu banal, c'est un peu normal. Murielle Joudet

La fin et les moyens

Quand on revendique à ce point-là de perdre le spectateur dans les méandres d'un esprit, il faut quand même que cette perdition là devienne un lieu, d'une manière ou d'une autre. Parce que tout ce que peut faire le cinéma, c'est nous donner des lieux à habiter. Donc il faut qu'on puisse habiter quelque chose. Face aux premières images dans la voiture, par le fait que ça dure, par le fait que c'est explicitement ennuyeux, il me semblait que quelque chose fonctionnait. […] Mais ce qu’on trouve à cet endroit, c’est en fait l'inverse de la mise en scène, c’est une atmosphère. Jérôme Momcilovic

Le film va épouser la logique dépressive de sa protagoniste, celle qui veut chercher la fin des choses à chaque fois : quand on rencontre un homme, on va penser déjà à la fin de la relation ; quand on rencontre la famille de son petit copain, on va penser à leur mort. Et tout le film est englué dans cette idée que les choses portent en elles-mêmes leurs propres morts. Cette idée va monter graduellement dans le film avec plusieurs effets, et j’ai trouvé cette gradation extrêmement belle, extrêmement fine. […] J’ai commencé à switcher quand le pull de Lucy commence à changer de couleur. Il y a, comme ça, des effets très ténus. Ça commence par des angles de prises de vues bizarres dans la voiture, puis on voit le chien qui n'arrête pas de s'ébrouer, le repas de famille qui est énorme et que personne ne touche. On se demande pourquoi ils ne sont pas en train de manger. C’est parce qu'en fait, tout est interchangeable. Tout est décor, tout peut se changer. Les gens peuvent vieillir, les gens peuvent changer de tenue d’un coup parce que finalement, tout est égal à tout. Et cette idée, je l'aime beaucoup. Murielle Joudet

Rivé sur Resnais

Kaufman veut écrire sur des flux de conscience mais ne veut pas les filmer, ce qui fait toute la différence entre lui et son modèle évident, Alain Resnais. Il a toujours voulu faire du Resnais, ce qui apparait là de manière très très explicite. Pour Resnais, filmer des flux de conscience, des flux de mémoire, c’est une question de cinéma, de mise en scène. Pour Kaufman, c'est uniquement une question de scénario. [...] C’est très compliqué de dire quel était le thème de Resnais. Si on cherche un peu, on va dire le temps, on va dire la mort. Mais en fait, on va dire des choses qui ne concernent que la mise en scène parce qu'il n'avait pas de thème, parce que son thème, c'était le cinéma. Avec Charlie Kaufman, le drame, c'est qu'il a un thème et le drame, absolument dramatique, c’est que ce thème, c'est lui. Jérôme Momiclovic

Le goût du dialogue

Je pense que le film travaille deux choses à la fois : une complexité kaufmanienne, et une sorte de simplicité pure, exprimée par exemple par une séquence qui consiste en une heure de discussion entre un homme et une femme dans une voiture, qui m’a beaucoup émue. […] Je trouve que, avec ce qu’ils ont de complaisance et de vantardise, les dialogues sont virtuoses. Sans essayer de trouver des faux-fuyants, Kaufman se coltine ces dialogues, ce quelque chose de très adulte qui n'existe plus, selon moi, dans le cinéma américain aujourd’hui.[…] Si je pouvais résumer mon amour du film, ça pourrait n’être que ça, l’écriture de cette séquence en voiture, et aussi l’actrice, Jessie Buckley, qui se trouve entre l'insupportable et le génial - exactement comme le réalisateur - et qui est, pour moi, l'un des plus beaux personnages féminins de l'année. Murielle Joudet