Jean-Claude Carrière : "Peut-être y-a-t-il du bon dans l'idée d'une culture en zig-zag"

Dans ce dernier épisode de la série "A voix nue" avec Jean-Claude Carrière, celui-ci explique comment se passe l'écriture d'un scénario, à quelles contraintes budgétaires il doit penser quand il écrit chaque scène et à quel objet final ce scénario doit ressembler pour que chaque lecteur potentiel de l'équipe de tournage et de production y trouve son compte.

Après avoir abordé différents metteurs en scène aux exigences de travail si singulières, Jean-Claude Carrière évoque l'érotisme au cinéma à travers les films de Luis Buñuel auxquels il a collaboré, "Le journal d'une femme de chambre" et "Belle de jour", où tout est suggéré. "Ce que je déteste dans un film de fiction, c'est un couple qui prétend faire l'amour, qui fait semblant, c'est toujours épouvantable", regrette-t-il.

Si on s'arrête sans montrer, on peut être tout simplement plat, on peut ne rien montrer et ne rien suggérer. Il faut que l'image que l'on montre, que l'on présente accompagnée de sons, puisse permettre aux spectateurs qui le désirent, d'aller plus loin, de remonter les jupes plus haut. Mais de le faire eux-mêmes sans qu'on leur impose cette vision.