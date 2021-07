Mort de Jean-François Stévenin, un cinéphile entré dans le métier par hasard

Jean-François Stévenin est mort à l’âge de 77 ans mardi. "Il est décédé à l'hôpital de Neuilly, il s'est bien battu" a déclaré son fils Sagamore Stévenin. Acteur et réalisateur, Jean-François Stévenin avait fait ses débuts aux côtés de Truffaut et signé trois films devenus cultes : Passe montagne en 1978, Double messieurs en 1986 et Mischka en 2002. Acteur, il a tourné dans plus de 200 films pour le cinéma et la télévision. Passionné de cinéma, c'est pourtant par hasard qu'il est entré dans le métier...

Ses débuts comme assistant

Jean-François Stévenin débute sa carrière dans le cinéma en tant qu'assistant de metteur en scène aux côtés de Truffaut, Jacques Rivette ou encore Jacques Rozier.

Fils unique, il grandit avec des parents cinéphiles. Avec sa grand-mère paternelle, il découvre le cinéma et y voit son premier film Cartouche, il s'y rendait une fois par semaine. Dans son enfance, les souvenirs de guerre sont très présents, lui qui est né en 1944 dans le Jura. Personne ne parle de la guerre, même pas à l'école, mais dans la forêt où il aimait jouer avec ses camarades des monuments sont dressés en souvenir des victimes de la barbarie nazie, des allusions très présentes dans ses films. Malgré ses résultats médiocres en mathématiques, son père le pousse à faire HEC, une grande école de commerce.

Quand je pouvais m’évader du pénitencier [de la pension, ndlr], direct au cinéma, à l’époque il s’appelait le Building. Et j’ai vu enfin mon premier film en VO. Premier film en noir et blanc que je vois, "L’Arnacoeur", Paul Newman (…) et là, une joie perpétuelle ! Jean-François Stévenin, dans l'émission "À voix nue" sur France Culture en 2018

Durant ses études à HEC, le vendredi soir, plutôt que de rentrer chez ses parents, il allait au cinéma pour voir des films… C’est là qu’il découvre Antonioni, Bergman… Puis lors d’un voyage à Cuba, il découvre le monde du cinéma.

"Un jour je vois un tournage d’une télé du coin dans l’hôtel où on était. Alors je me dis ‘j’y vais'", raconte-t-il. Par l’intermédiaire d’une milicienne à qui il raconte qu’il rêve d’être sur un tournage, il parvient à se faire embaucher.

C’est un film qui s’appelle 'Las Aventuras de Juan Quin Quin'" et c’est tourné à 1 500 km. Je suis parti avec le camion des effets spéciaux. Et je me suis trouvé le soir avec eux (…) et je suis resté six semaines dans un bonheur absolu. Je faisais des photos, je distribuais de l’eau, je portais des cafés, j’essayais de me rendre utile. Rentré à Paris, j’ai appelé tout le monde, écrit à toutes les boîtes… Personne ne m’a jamais répondu et bien plus tard, cela s’est mis en route.

La chance lui sourit lorsqu’il se fait embaucher, par hasard encore, sur le film La Chamade par Alain Cavalier. L’équipe cherche un second réalisateur, une connaissance donne le nom de Jean-François Stévenin. Bien que sans expérience - en dehors de son aventure cubaine, Alain Cavalier lui dit "Jean-François, on va quand même essayer".

Je me suis dit, si quelqu’un se rend compte que je n’ai jamais fait un film, c’est fini ! Et cela a bien failli arriver, dès le premier jour ! Mon rôle, on m’a expliqué cela, c’est déjà de faire silence. Je vois un régisseur qui descend un escalier et je sens qu’il va arriver pendant le plan et que c’est la fin de tout. Il m’échappe : "Couper". Tout le monde se retourne vers moi, dont Alain Cavalier. Puis il reprend et lance "Moteur !" Il ne s’est rien passé. Ouf !

Après ce film, "il n’y a plus rien. J’étais sur un film, fait par un ancien de HEC, un documentaire sur les fromages. Puis d’un seul coup, 'La Sirène du Mississipi', par hasard je suis convoqué par Truffaut, Catherine Deneuve dit ‘Jean-François je le connais très bien’. Donc hop, engagé !"

200 films dans sa carrière

Il exerce tous les métiers du cinéma : assistant à la mise en scène, aux décors, à la régie… Avant de passer devant la caméra. Il fait ses premières apparitions dans Out 1 de Jacques Rivette où il joue Marlon. "Juliet Berto avait dit : ‘C’est drôle, l’assistant ressemble à Brando, pourquoi il ne jouerait pas Marlon. La scène a été gardée au montage", racontait-il à Libération. Puis dans La Nuit américaine où il joue son propre rôle, celui d’un assistant du film.

[Être acteur, c’était] un désir sûrement inconscient. Là c’était le début mais après je suis devenu super vedette ! Je le dis sans orgueil. On m’a proposé 20 longs-métrages que j’ai refusés avant de faire mon premier film 'Passe montagne'. Des trucs qui se passaient aux Indes… (…) J’étais fin heureux comme premier assistant, très demandé, je n’avais aucune envie d’être acteur, par respect. Jean-François Stévenin dans "À voix nue"

Il joue son premier grand rôle dans le film de François Truffaut L’Argent de poche en 1974. Durant sa carrière, entre 1968 et 2021, Jean-François Stévenin a interprété plus de 200 rôles, aussi bien au cinéma qu’à la télévision, pour Truffaut, Rivette, mais aussi Jean-Pierre Mocky, Jacques Demy, Jean-Luc Godard, Patrice Leconte (dans L’Homme du train), Laetitia Masson, Jean Becker ou encore Christophe Gans (dans Le Pacte des loups), jusqu’au dernier, l’ultime rôle de sa vie dans Illusions perdues de Xavier Giannoli.

Et celui dont il est le plus fier : Les Patriotes, d'Eric Rochant, "une extraordinaire expérience".

Derrière les caméras

Pour son premier film Passe montagne le réalisateur raconte s’être inspiré de son vécu. Ses années lycée puis lors de repérages plus tard.

J’avais envie de films d’ambiance où le dialogue slalome à côté des personnages. Ce sont des films que peuvent comprendre les Chinois, même si le film n’est pas sous-titré.

Et c’est Jacques Villeret qui y interprète, à côté de Stévenin, l’autre rôle principal : "Il n’avait jamais lu le scénario avant d’accepter", confiait Jean-François Stévenin. Influencé par Truffaut et Cassavetes, il joue dans chacun de ses films. "Les rares plans où je ne suis pas, je ne sais pas où me mettre, explique-t-il. Tandis que quand tu es au milieu du cadre, tu invites les gens à venir."

Dans ses influences aussi, le réalisateur américain Monte Hellman, notamment pour son film Macadam à deux voies. Il l'avait rencontré au festival de Cannes et il raconte qu'il avait dit de son film Passe montagne : "it's about time" ("c'est sur le temps qui passe").

Autre trait particulier des films de Stévenin, le plan séquence. "Le paysage devient un personnage. C’est très long à mettre en place car tout est en travelling inversé pour que le film avance de façon très instinctive. (…) Et en plus je crois à la magie de la première prise."

Entre son premier et son deuxième film, huit années se sont écoulées.... Et 16 ans entre le deuxième et son dernier film, Mischka, dans lequel il fait jouer plusieurs membres de sa famille : sa femme, Claire, sa fille Salomé et son fils Pierre, ainsi que dans un rôle de figurant l'un de ses autres fils, Robinson [Jean-François Stévenin avait quatre enfants, ndlr].

C'était la suite de mon amour pour Cassavetes qui m'a appris cela dès mes débuts, sans le faire exprès. On met toute la famille. John a mis toute la famille à chaque fois. (...) En se disant parce qu'ils en ont tellement bavé à me supporter pendant toutes ces années, allons-y tous ensemble ! Et joyeusement ! Ce n'est pas le terme parce que c'est un tel enfer de tourner un film. Mais cela peut être extraordinaire aussi. Jean-François Stévenin dans "À voix nue", sur France Culture

Sur sa carrière, il disait ne pas avoir de regrets. Mais des envies : "J'en parlais avec mon copain Vincent Lindon qui fait tous les rôles que j'aurais aimé faire. C'est une question d'âge."

Son travail de cinéaste lui a valu un prix Jean-Vigo d'honneur en 2018, remis par Agnès Varda. Une récompense qui distingue l'indépendance d'esprit, la qualité et l'originalité. À la rentrée, on l'attend donc dans son dernier film Illusions perdues de Xavier Giannoli, adapté de Balzac, qui doit être présenté à la Mostra de Venise.