Jean-Louis Trintignant : "Je crois beaucoup plus à la personnalité du metteur en scène qu'à l'histoire"

Au cours de l'émission "Connaître le cinéma" sur France Culture en 1966, Jean-Louis Trintignant répond à la question de Jean Mitry qui s'étonne de voir autant de films avec lui sur les écrans en cette année 1966 :

C'est assez curieux, je ne comprends pas très bien pourquoi d'ailleurs mais j'ai toujours été demandé d'une façon régulière. Je n'ai jamais été une vedette vis-à-vis des producteurs et des distributeurs mais on m'a toujours demandé assez régulièrement et si je n'ai pas tourné plus jusqu'à maintenant c'est parce que je faisais davantage de théâtre.