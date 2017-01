Jean-Luc Godard : "Aujourd'hui tout le monde est auteur"

Cinquième et dernier volet de la série "A voix nue" de 1998 consacrée à Jean-Luc Godard autour de sa série de films "Histoire(s) du cinéma". Dans cet entretien, le cinéaste livre ses critiques sur le travail des comédiens et explique en quoi le cinéma peut ne pas aimer des réalisateurs.

Pour clore cette série d'"A voix nue" avec Jean-Luc Godard, le cinéaste réfléchit au travail des comédiens qui de plus en plus ne font pas assez confiance aux textes. Il passe ensuite en revue les réalisateurs français et américains pour s'interroger sur leur style ou leur absence de style.

Jean-Luc Godard estime, en parlant des autres réalisateurs, qu'"il y a beaucoup de gens qui aiment le cinéma, mais il y a peu de gens que le cinéma aime." Donc selon lui, le cinéma rejette certains cinéastes qui ne sont pas à la hauteur de la tâche. Il constate aussi avec regret qu'aujourd'hui "le film est oublié" par rapport à la reconnaissance immense de certains réalisateurs.

Écouter Jean-Luc Godard dans "A voix en nue" en 1998. 5/5

Si le théâtre ne marche pas c'est que les grands textes, les gens ne les reçoivent pas, ils ne leur donnent pas l'hospitalité avant. Moi j'ai toujours dit aux acteurs "Accueillez le texte!" ou je leur dis même simplement "Ecrivez-le!", non pas pour le mémoriser... et si vous l'écrivez, apprenez d'abord la phrase de l'autre et puis après vous soulignerez la vôtre, et puis l'autre fait pareil... Mais non, ils ne veulent pas, ils veulent tout de suite dire et exister, ça c'est le problème aujourd'hui.