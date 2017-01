Jean-Luc Godard : "Le cinéma est fait pour enregistrer de la pensée"

Jean-Luc Godard est l'invité du "Bon plaisir" en 1995 au micro de Jean Daive. Dans cet entretien fleuve de trois heures, voici la première heure d'entretien à écouter où Jean-Luc Godard analyse ce qu'est l'autoportrait au cinéma et s'interroge sur la finalité de faire des films.

Jean-Luc Godard reçoit chez lui à Rolle, Jean Daive pour l'émission "Le bon plaisir". De cet entretien diffusé en 1995 et qui dure trois heures, nous vous proposons d'en écouter la première heure. L' occasion pour le cinéaste de disserter sur ce qu'est l’autoportrait au cinéma.

Jean-Luc Godard s'interroge aussi sur la place du son au cinéma et il estime que "presque tous mes films si on les voit sans le son, ils tiennent." La technique est de plus en plus présente, dans tous les domaines du travail il constate que "c'est la machine qui pense" et forcément "les hommes pensent moins".

Au sujet de l'histoire, il remarque que les gens "aiment bien qu'on leur raconte des histoires mais non pas qu'on leur raconte l'Histoire." Or il pense que le cinéma était justement l'outil approprié pour raconter l'Histoire, c'est-à-dire "penser pour plusieurs".

Il aborde enfin le thème de l'amitié et raconte, entre de longs silences, s'être remis au tennis parce que "le principe c'est de renvoyer" la balle alors que "dans la vie aujourd'hui, quand on envoie la balle quelque part, le principe de l'autre c'est de la garder" voire même "de vous demander encore de vous en envoyer une".

Écouter « Le bon plaisir » de Jean-Luc Godard le 20/05/1995.

Quand il y a l'œuvre, on n'en parle pas, l'homme passe avant l'œuvre. A cause de ça il n'y a plus de travail, pour moi l’œuvre passe avant l'homme. L'homme existe sur le terre parce qu'il fait une œuvre, d'abord son existence et qu'il y a des preuves matérielles de son existence artistique ou technique, des cailloux sculptés, des peintures, des monuments, des films, des musiques... sinon s'il n'y en avait pas, l'homme n'a aucun intérêt.