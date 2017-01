Jean-Luc Godard : "L'Histoire devrait être faite sans nom"

Premier volet de la série "A voix nue" avec Jean-Luc Godard diffusée en 1998 dans lequel le cinéaste évoque les images au cinéma qui ont marqué sa mémoire et analyse l'importance du plan dans un film.

Dans ce premier épisode d'"A voix nue", Jean-Luc Godard commente les scènes qui ont marqué la mémoire du cinéma. Il estime qu'avec le numérique, "le plan a disparu" et il déplore qu'"il n'y a quasiment plus de construction dans la fabrication d'un film". Puis il parle de son rôle en tant que critique de cinéma.

On ne se souvient pas de soi, parce qu'il y a une partie qu'on doit oublier. Les films, je pense, sont là d'une façon plus intéressante que d'autres parce qu'elles sont données par des moyens naturels, par l'invention technique qu'était le cinéma et qui vous rappelle ce droit de la mémoire à intervenir sur votre vie. C'est les cailloux du Petit Poucet.