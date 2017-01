Jean-Luc Godard, l'obscénité et la guerre au cinéma

Au cours de ce troisième volet de la série "A voix nue" consacrée à Jean-Luc Godard, le cinéaste se penche sur la représentation de la guerre au cinéma et sur le penchant à l'obscénité dans le 7ème art.

Dans ce troisième entretien avec Noël Simsolo dans "A voix nue", Jean-Luc Godard réfléchit sur l'obscénité au cinéma, à la pornographie puis au goût pour la guerre qu'il ne parvient pas à comprendre. Il s’interroge sur cette appétence à la violence que le cinéma a par ailleurs reprise. Il s'étonne que les acteur soient contents de jouer les rôles de chefs de guerre.

Les garçons aiment la guerre. Moi j'en ai peu fait, peu mis, sinon parce ça appartenait à mon pays ou à mon histoire, je ne pouvais pas l'ignorer petit à petit sauf pendant l'enfance où je l'ai ignorée, dans une famille riche, j'ai pu l'ignorer. Après c'est quelque chose que je comprends pas. (...) Je comprends très bien qu'on ait le désir de s'engueuler avec quelqu'un même violemment et que si on arrive à le faire on 'na pas envie de lui taper dessus puisque la langue est faite pour ça, c'est merveilleux.