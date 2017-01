Jean-Luc Godard : "Un bon film ne peut pas marcher"

Dans ce quatrième épisode de la série "A voix nue" diffusée en 1998, Jean-Luc Godard parle de la relation entre documentaire et fiction au cinéma. Il émet aussi un avis très critique sur des films récents ayant eu du succès.

Quatrième entretien consacré à Jean-Luc Godard dans la série "A voix nue" dans lequel il livre sa réflexion sur la distinction entre fiction et documentaire au cinéma et dit regretter le manque d'intérêt pour l'histoire, "les gens, en gros, n'aiment pas l'histoire" affirme t-il.

Le cinéaste observe aussi que l'argent est étrangement une thématique oubliée dans les films alors qu'il est tellement présent dans la vie réelle. D'une façon générale il porte un regard très critique envers les films qui marchent bien auprès du public.

Le fond de chacun c'est d'avoir une maison. Tout le monde veut avoir quatre murs et un toit, c'est la moindre des choses, mais ça ils l'avaient du temps de l'âge de pierre. Ceux qui voulaient étaient au bord de la mer, ils étaient contents, ils avaient la mer, la forêt... Aujourd'hui, à partir du moment où on gagne plus de 20 000 francs par mois, le but de tout le monde c'est d'avoir une forêt, de l'eau et une maison et à partir du moment où on gagne 50 000 francs il faut si possible deux maisons. Et après une fois qu'on a deux maisons, comme dit Cadet Rousselle, on perd la raison. Et bien tous ceux qui gagnent plus de 50 000 francs ont perdu la raison.