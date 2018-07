"Jean-Paul Belmondo, être contemporain lui suffisait" selon Jean Rochefort

Au Théâtre du Rond Point des Champs-Elysées, invité d'Oliver Barrot pour l'émission "Volte face", Jean Rochefort commence par évoquer sa génération qui fût une magnifique génération d'acteurs. "Notre génération sortait de la guerre, vivre était merveilleux. Inventer était merveilleux", se souvient-il avec force. Le socle commun de ce groupe de comédiens était avant tout "le plaisir dans l'art".

A partir d'une photo du Conservatoire, Jean Rochefort évoque la figure déjà mythique de Jean-Paul Belmondo, "bien sûr c'était le leader" affirme-t-il.

Le personnage de Belmondo était exceptionnel. A tout point de vue... par sa merveilleuse inculture. Il ne savait rien et il ne cherchait à apprendre rien... et il savait tout. Etre contemporain lui suffisait. Non seulement il n'était pas contemporain, mais il était en avance sur notre époque, puisqu'en 1950 il avait l'air d'un soixante-huitard !