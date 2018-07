Jean-Paul Belmondo vu par Georges Lautner : "On ne peut pas lui donner de limite car c'est le juguler"

1980 | Georges Lautner a dirigé Jean-Paul Belmondo dans de nombreux films dont "Le Guignolo" sorti en 1980. Dans l'émission "Les arts et les gens", il présente son film et parle du jeu d'acteur de Jean-Paul Belmondo.

Georges Lautner est l'un des invités de l'émission "Les arts du spectacle" en 1980 à l'occasion de la sortie de son dernier film "Le Guignolo" avec Jean-Paul Belmondo. Film constitué d'une accumulation de gags et de sketchs, le réalisateur s'explique sur l'écriture du scénario qui a été une oeuvre collective, raconte des anecdotes sur le tournage à Venise et évoque le travail de Jean-Paul Belmondo et répond à la critique "il fait du Belmondo".

Je voudrais dire qu'il ne sait pas quel Belmondo il va faire au moment où il commence. C'est-à-dire qu'il se lance dans une scène comme un sportif se lance sur le stade. Il a rassemblé son influx nerveux, il sait qu'il va s'extérioriser et qu'il va faire une scène où on en fait plus que d'habitude. Il ne faut pas oublier que Jean-Paul Belmondo a fait neuf ans de théâtre et qu'il jouait les valets de comédie, donc il lui restait dans le sang un désir des entrées de comédie de ce jeu extériorisé. Il s'amuse quand il fait du cinéma !

Georges Lautner parle de Jean-Paul Belmondo dans "Les arts du spectacle" le 28 mars 1980 sur France Culture.

Le réalisateur continue sur le jeu d'acteur de Belmondo :

Il est complètement inattendu, on ne sait pas ce qu'il va faire au début d'une scène. Je crois que lui-même ne le sait pas, il se lance et c'est son instinct.... quoi que ? Il fait semblant de ne pas savoir son rôle, il fait semblant de ne pas être préparé et on ne peut pas le prendre en défaut, il sait parfaitement tout son texte, il l'a préparé et il l'a digéré mais peut-être qu'au moment de foncer il a une espèce d'oubli général qui lui fait reprendre un nouveau départ.