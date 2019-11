Jean-Paul Rappeneau : "Tous les films commencent par un grand rêve solitaire"

Au micro de Michel Ciment en 1995, Jean-Paul Rappeneau s'explique sur son goût pour le passé quand il choisit les histoires de ses films. Il cherche en fait "le romanesque" dans les films qu'il réalise, "dès que j'ai retrouvé les costumes de Cyrano, j'avais l'impression d'être chez moi", confie-t-il après avoir tourné "Tout feu tout flamme" dont l'action se passait de nos jours. S'étant appliqué, dans ses premiers films, à écrire lui-même ses scénarios, à être le véritable "auteur" de ses films, Jean-Paul Rappeneau a beaucoup hésité avant d'accepter d'adapter la pièce Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, mais il reconnaît que cela "a stimulé [sa] créativité", et aussi "peut-être l'obsession du scénario n'était plus là et au fond ça a libéré une part de [son] énergie vers la mise en scène pure". Dans son travail de préparation, dans l'écriture de ses films, le réalisateur se dit à la fois "rêveur" et "méticuleux".

Chez Giono, le cinéaste a été frappé par "les descriptions de la nature, d'une nature réinventée, magnifiée, rêvée". "La littérature m'a nourri, affirme-t-il, j'ai été un lecteur fou jusque dans les années 50 puis ensuite un cinéphile fou !" Les westerns américains ont aussi énormément compté pour lui, Le Hussard serait comme un "southern, puisque ça se passe dans le Sud!"

Dans tout ce que j'ai aimé dans les livres et dans les films, c'est l'horizon qui recule sans cesse, parce que c'est un voyage toujours vers plus loin.