Jean Renoir : "Autour de mon père et de ma mère il y avait une atmosphère, comme à l'intérieur d'un édredon"

Dans ce cinquième entretien datant de 1958 et rediffusé en 2001, Jean Renoir se souvient du Château des Brouillards où il est né, "un endroit idyllique" près de Montmartre. A l'époque, le quartier n'était pas aussi construit, c'était encore la nature avec plein de buissons "d'églantiers et de roses sauvages" et de petites maisons en bois qu'on appelait "le maquis".

Jean Renoir raconte qu'il n'a connu l'école qu'à l'âge de sept ans, il s'en explique :

Mon père était définitivement contre l'instruction obligatoire, il était même contre l'instruction tout court, tout au moins en ce qui concerne les enfants. [...] Il pensait que le rôle d'un enfant jusqu'à dix ans était de pousser et d'être en bonne santé. C'était de vivre dans la nature, de beaucoup jouer, de grimper aux arbres, de se battre avec des petits camarades, c'était d'être insupportable. Malheureusement [...] ma mère trouvait que je poussais un peu loin les théories de mon père et c'est elle qui a insisté pour qu'on me mette à Sainte-Croix.

Jean Renoir se souvient aussi de son père vieillissant, reculant le plus possible la progression douloureuse de ses rhumatismes qui allaient finir par le paralyser.

Ses rhumatismes commençaient à le gêner et il croyait beaucoup pour un peintre à l'adresse physique. Il essayait de reculer le moment où il ne pourrait plus agir avec ses jambes et avec ses mains, en faisant beaucoup d'exercices. [...] Par exemple, il jonglait constamment. Je le vois encore dans son atelier ou dans le vestibule de notre maison avec trois balles et jonglant pour maintenir la souplesse de ses doigts. [...] Il jouait aussi au bilboquet, il adorait le bilboquet.

Le cinéaste et metteur en scène se rappelle très bien des premières représentations théâtrales auxquelles il assistait sur les conseils de son père :

Mon père me recommandait aussi d'aller beaucoup au théâtre. [...] Il aimait le théâtre comme spectateur. Il nous envoyait naturellement au théâtre qu'il aimait, c'est-à-dire surtout au Théâtre Montmartre où on jouait des mélodrames. J'ai vu tous les mélodrames, absolument tous !