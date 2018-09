Jean Renoir en 1958 : "Notre siècle est vieux, très vieux et notre siècle ne le sait pas"

Dans le premier entretien d'une série de dix accordés en 1958 à l'homme de théâtre Jean Serge, le cinéaste Jean Renoir donne son point de vue sur l'évolution du 20ème siècle qui est passé selon lui "de l'époque du spirituel à l'époque du matériel".

Notre siècle est vieux, très vieux et notre siècle ne le sait pas. Autour de nous, on ne parle que de jeunesse, que de changement, que d'idées absolument nouvelles et inconnues avant. Non. Je crois que le changement s'est effectué.