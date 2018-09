Jean Renoir : "Il faut attraper toutes les sensations et après être un haut-parleur et les rendre"

1958 | Jean Renoir s'entretient avec Jean Serge en 1958 pour parler dans ce deuxième volet, surtout de théâtre et de création. Il compare les deux formes artistiques et explique pourquoi il en venu à délaisser le cinéma de plus en plus technique, au profit de la scène.

Dans ce deuxième entretien d'une série de dix enregistrés en 1958, le cinéaste et metteur en scène Jean Renoir évoque son expérience théâtrale qu'il a énormément appréciée. Il explique son arrivée au théâtre par son "mépris pour la technique".

Moi-même je suis arrivé à un moment où la façon dont je dis quelque chose est peut-être moins importante que ce que j'ai à dire. [...] Je le dis d'une façon ou d'une autre ça n'a pas d'importance : qu'on le dise sur un écran ou sur une scène de théâtre. Mon Dieu, ça c'est extrêmement secondaire. Autrement dit, je pense que les perfectionnements techniques ont enlevé toute importance à la technique. Lorsque j'ai débuté dans le cinématographe, la qualité d'une œuvre dépendait en grande partie des difficultés techniques.

Le cinéaste regrette ainsi les débuts du cinéma où les problèmes techniques se devaient d'être résolus grâce à de l'inventivité. "Aujourd'hui, déclare t-il au sujet du cinéma, c'est trop facile" :

Nous sommes devenus des penseurs, or, le penseur risque d'être un être inférieur et les œuvres de penseurs bien souvent sont des œuvres ennuyeuses.

Lors de son travail de metteur en scène de théâtre, il a pu comparer les deux types de création :

J'ai tout de suite découvert quelque chose d'évident, c'est que mettre en scène un acteur pour l'écran, mettre en scène un acteur pour le théâtre, et bien c'est exactement la même chose. Il n'y a pas trente-six façons d'être vrai, il y en a une. Que ce soit au cinéma ou au théâtre, nous nous trouvons devant les mêmes préjugés, d'ailleurs au fond il n'y en a qu'un de préjugé, c'est l'histoire qu'il faut partir de l'extérieur vers l'intérieur, au lieu de partir de l'intérieur vers l'extérieur ! Ce n'est pas plus difficile que ça !

Et de poursuivre, qu'à force de donner des instructions précises de placement aux acteurs, ces derniers se retrouvent "transformés en statues" et ainsi "le résultat c'est qu'ils ont autant de vie qu'une statue !" De son expérience théâtrale, Jean Renoir se montre particulièrement enthousiaste.

Ce monde du théâtre qui est tellement merveilleux ! Un monde que l'on a l'impression tous les soirs presque de tenir dans la main. On a l'impression que les spectateurs, les acteurs, que c'est une seule famille et qu'on est enfermés autour de la même table comme si on allait prendre un repas ensemble.

Et de conclure cet entretien sur le rôle de la création et la nécessité de sans cesse se renouveler en tant qu'auteur. Il dit espérer ainsi se "couper complètement du Jean Renoir d'il y a un an" pour l'écriture de sa nouvelle pièce qui doit faire appel au "Jean Renoir d'aujourd'hui".

Au fond, je crois que le rôle de l'écrivain, le rôle de l'artiste, c'est tout simplement d'être un radar. Il faut attraper toutes les sensations et puis après il faut être un haut-parleur et les rendre.