Jean Renoir : "Mon père était un révolutionnaire parce qu'il voyait la nature autrement"

Jean Renoir, dans ce septième volet d'entretiens enregistrés en 1958, continue de raconter des anecdotes au sujet de son père, Auguste Renoir. Il relate ainsi combien son père aimait aller en forêt de Fontainebleau pour peindre "sur le motif".

Mon père, tous les matins, partait avec sa toile, son chevalet et sa boîte de peinture dans la forêt et il peignait. Il s'identifiait tellement avec le paysage qui l'entourait, il en devenait tellement une partie, il était surtout tellement silencieux et tellement immobile, tellement tendu dans son travail que les animaux de la forêt avaient pris l'habitude de vivre avec lui et l'entouraient. Très souvent, mon père se retournait en sentant une présence... c'était un cerf qui avait posé sa tête sur son épaule ! Il se trouvait entouré de cerfs, de lapins, un sanglier passait...