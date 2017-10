Jean Rochefort ou le cinéma itinérant

Vidéo | Jean Rochefort est mort ce 9 octobre, à 87 ans. Les plus beaux rôles de sa carrière de cinéma se sont incarnés dans l'itinérance, comme il le confiait dans des entretiens pour "A voix nue" en 2012. Une errance théorisée même là où on l'attend le moins, dans un salon de coiffure. Retour en vidéo.

"Le Crabe-tambour", "Un Etrange voyage", "Tandem", Lost in la Mancha"... Quelques uns des rôles les plus marquants de la carrière de Jean Rochefort au cinéma se sont incarnés dans l'itinérance, comme il le confiait à Arnaud Laporte dans des entretiens pour "A voix nue" en 2012. Une errance théorisée même là où on l'attend le moins, dans le salon de coiffure du "Mari de la coiffeuse". Voici ce parcours en images, à travers ces cinq rôles d'errance.

FILMOGRAPHIE SELECTIVE de Jean Rochefort :

1961 : Le capitaine Fracasse de Pierre Gaspard-Huit

1965 : Les tribulations d'un chinois en Chine de Philippe de Broca

1966 : Angélique et le Roy de Bernard Borderie

1972 : Le grand blond avec une chaussure noire de Yves Robert

1976 : Un éléphant ça trompe énormément de Yves Robert

1987 : Tandem de Patrice Leconte

1989 : Je suis le seigneur du château de Régis Wargnier

1990 : Le mari de la coiffeuse de Patrice Leconte

1996 : Ridicule de Patrice Leconte

2002 : Blanche de Bernie Bonvoisin

2012 : Astérix et Obélix : Au service de sa Majesté de Laurent Tirard

2012 : El artista y la modelo de Fernando Trueba

2013 : Jappeloup de Christian Duguay