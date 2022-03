Le documentaire "Jeen-Yuhs" : la "mythologie Kanye West"

Clarence Simmons, ami proche de Kanye West, a filmé le rappeur depuis ses débuts dans le rap et jusqu'à son ascension vers le succès. L'occasion de découvrir en trois épisodes une image moins provocatrice de la star américaine, à partir de 320 heures de moments de vie filmés depuis 2001.

Alors, de quoi parle la série-documentaire ?

Vision, Purpose et Awakening sont les trois épisodes de cette série réalisée par Clarence "Coodie" Simmons et Chike Ozah. De sa jeunesse d'adolescent fragile, soutenu par sa mère, à sa rencontre avec Jay-Z et Pharell Williams, le spectateur découvre des images d'archives plus rares de Kanye West. Modestement intitulé "Jeen-Yuhs" - l'argot de "genius" - chaque épisode retrace une période de la vie de l'artiste, de ses doutes à son succès planétaire. Le dernier épisode revient sur sa personnalité troublée et sa carrière d'homme d'affaires.

Les avis de nos critiques

Lucile Commeaux, productrice de La Grande table critique : "C'est un objet étrange, en trois épisodes, très heurté, un peu à l'arrache, mais en même temps complètement sur les rails de la mythologie Kanye."

Les trois longs - 1h30 chacun - épisodes de cette série documentaire posent parfois la question de la véracité des faits et la part de mise en scène que comportent les images. Pour Lucie Commeaux, la construction peu explicite des épisodes rend l'objet flou : "Il y a une frustration, je pense, pour quelqu'un qui connaît assez peu Kanye West, à regarder cet objet-là. C'est qu'il est absolument anti-pédagogique. On ne comprend absolument rien à ce qui se passe." Si la série semble documenter un milieu, l'attente n'est pas satisfaite et rend la forme du documentaire complexe et "difficile à regarder", conclue la productrice.

Étrange, l'objet que représente cette série est également révélateur de la maladie mentale dont est atteinte le rappeur. "On plonge littéralement dans un psychisme qui est complètement malade. Moi, j'ai vraiment regardé ça comme un documentaire, un film qui documente l'apparition de symptômes. À la fin, ça va très mal. C'est à la fois fascinant et très inquiétant comme objet."

Joseph Ghosn, directeur de la rédaction des Inrockuptibles : "C'est un personnage totalement atypique, qui n'existe que pour une sorte d'affirmation de soi à n'importe quel stade."

Controversé et provocateur, le rappeur est loin de faire l'unanimité. Mais pour Joseph Ghosn, la série ne cherche pas à imposer une certaine image de l'artiste : "Je ne le trouve pas forcément très antipathique, mais je ne le trouve pas sympathique pour autant, je le prends pour ce qu'il est.(...) Plus il avance, plus il prend des positions très antipathiques, mais on voit bien que celles-ci font aussi partie de son storytelling."

Retraçant la vie du rappeur de ses débuts à son succès, les étapes de sa vie et la construction de son personnage sont documentées par les images d'archives. "On voit quelque chose qui me marque à un moment : au tout début, Kanye a le choix. Il est proche de rappeurs qui sont assez politisés." Ses choix le mènent finalement vers un chemin plus sombre : "Il y a dans son esprit une hésitation et il se retrouve de l'autre côté." Pour Joseph Ghosn, c'est un tournant dans la carrière artistique du rappeur :

"Il y a quelque chose d'assez frappant dans le rap que Kanye va représenter. C'est un rap beaucoup plus individualiste et individualisé que ce que sa génération faisait."

Philippe Azoury, critique : "C'est intéressant, parce que c'est révélateur de l'écriture Netflix telle qu'elle s'est imposée depuis quelques années."

Cette série-documentaire est un archétype de ce que la plateforme peut produire en terme de documentaire. La caméra concentre toute son attention sur un personnage unique, suivi au travers de son vécu : "Ce qui intéresse Netflix, c'est d'obtenir le portrait qu'on va faire de quelqu'un, d'obtenir des images d'une seule personne."

Philippe Azouey revient notamment sur la longueur des épisodes, longueur proche d'une forme de "fétichisme" selon lui. "C'est aussi le revers de la médaille de cette position de Netflix. (...) Cela crée des objets qui sont souvent un peu obèses. Ce sont des objets très fétichistes." Sur la densité de ces images d'archives, Philippe Azoury rejoint Lucile Commeaux sur la question de la véracité des faits, "Quelle est la part d'intervention ou de stratégie chez quelqu'un comme Kanye West ?"

Et maintenant, à vous de vous faire votre avis !

