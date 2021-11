Jim Carrey ou l’Amérique des années 1990

voir( 5 min )

“De la même façon qu’on peut dire qu'Arnold Schwarzenegger et Stallone ont été les relais sur le terrain des images et du cinéma des discours impérialistes et virilistes de Ronald Reagan, il est possible de dire que Jim Carrey a été le visage des années Clinton.” La thèse du critique de cinéma Adrien Dénouette est claire : retirez Jim Carrey des années 1990 et c’est tout un pan de la culture américaine qu’on oublie. The Mask, Dumb and Dumber, Ace Ventura, The Truman Show, l’acteur a imposé le retour d’une comédie régressive et multiplié les apparitions télé déjantées.

Perçu comme “le plus américain des Américains”, il n’est pourtant pas originaire des États-Unis. Natif de l’Ontario, au Canada, il avait depuis tout petit une destination en tête : Hollywood.

Un enfant de la télé

“Sa maman, qui souffrait d'épisodes dépressifs, a énormément regardé la télévision, retrace l'auteur de Jim Carrey - L'Amérique démasquée. Il s'est dit : 'Puisque ma maman regarde la télévision, j'ai envie d'entrer dans la télé'".

Il s’efforcera toute sa vie de trouver la lumière, comme s’il avait tout à prouver à cette Amérique pour la conquérir. Enfant, il s’entraîne pendant des heures à faire des grimaces devant un miroir. À la fin des années 1970, il se lance dans la comédie et écume les cabarets, d’abord à Toronto puis à Los Angeles, sans grand succès.

À son actif au début des années 1990, quelques apparitions dans des séries et au cinéma. Mais l’année 1994 change tout car il est à l’affiche de trois cartons du grand écran : Ace Ventura, Dumb and Dumber, The Mask.

Jim Carrey touche le jackpot et devient une star, en faisant revivre un genre très américain, hérité de Buster Keaton ou d’Andy Kaufman, son idole : le burlesque.

Avec son jeu très physique voire scatologique, on lui colle l’étiquette “d’acteur pour enfants” : “Un grand malentendu” pour Adrien Dénouette, “qui à la fois, lui a permis de faire une immense carrière puisque ça a été un acteur, une présence bankable puisqu'on la considéré comme tout public ; et en même temps, ce corps est en train de caricaturer tous les marqueurs réconfortants, conventionnels, de la réussite, au sein de films familiaux”. Bref, Jim Carrey, c'est un peu l'anti-Disney.

Carrey devient une bête de spectacle, dans une décennie où la télévision est reine. “Il s'est mis à tout détruire de l'intérieur, mais en étant hyperbolique, en étant XXL, en surclassant la commande”, analyse l’auteur de Jim Carrey - L'Amérique démasquée. Ses apparitions disruptives et outrancières changent la logique : il ne fait plus partie d’un spectacle, il est le spectacle lui-même.

Et d’ailleurs, le thème de la surmédiatisation, de la frontière entre réalité et mise en scène, occupe plusieurs de ses rôles, de The Truman Show à Disjoncté.

Symptôme de la décennie de la "fin de l'Histoire"

On est alors dans une décennie de transition, après la chute du Mur, la guerre froide et la guerre du Golfe, mais avant le 11 septembre 2001, la montée du terrorisme puis la crise économique.

L’intellectuel américain Francis Fukuyama parle alors de “fin de l’Histoire”. L’atmosphère est moins grave, ce qui ouvre un espace pour le rire, dans lequel s’engouffre l’acteur.

“On en vient à se demander si le monde entier n'arriverait pas à sa perspective de pacification intégrale. Donc, on en vient à pouvoir se regarder dans un miroir et constater qu'il n'y a plus d'ennemi. Il n'y a plus rien à défendre. Jim Carrey, c'est un peu le moment où l'Amérique peut se regarder dans un miroir et se moquer de ses propres veuleries et de ce qu'elle n'a pas de si parfait”, analyse Adrien Dénouette.

Viennent les années 2000, qui voient émerger un autre genre de héros, coiffé d’un autre genre de masque, cette fois-ci numérique : le superhéros. Jim Carrey est moins en vue, tout comme les autres icônes comiques de l’époque, comme Robin Williams, Mike Myers, Eddy Murphy. C’est par choix qu’il se retire dans les années 2010. Mais peut-être aussi que l’époque est moins favorable à la comédie régressive star dans les années Clinton. L’absurde n’est désormais plus sur le grand écran mais dans la réalité, l’élection de Donald Trump en tête. “Si, dans la fiction, on ne vient plus caricaturer cette idiotie, peut-être qu'elle resurgit ailleurs”, pense Adrien Dénouette.