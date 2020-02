Kirk Douglas : "Si mon père avait été riche, j'aurais été joueur de polo"

Du western au drame, du péplum à la comédie en passant par le film de guerre, Kirk Douglas, légende incontournable du cinéma, en a écumé tous les genres. Fils de chiffonniers juifs biélorusses émigrés aux États-Unis, et père de l'acteur Michael Douglas, Kirk Douglas revenait en 1988 sur son étonnant parcours, et sur le mythe américain du "self made man", à l'occasion de la publication de ses mémoires en France.

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter D comme Kirk Douglas, le violent vulnérable 59 min Plan large D comme Kirk Douglas, le violent vulnérable