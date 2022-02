La cérémonie des Césars 2022 fait un effet spécial au cinéma français

Le cinéma évolue, et l'Académie des Césars fait de même. Cette année, une nouvelle récompense vient couronner le travail des superviseurs VFX, les créateurs d'effets spéciaux. Il est était temps, dans un pays qui a vu naître les trucages, et qui, encore aujourd'hui, est maître en la matière.

Le César des Meilleurs effets visuels. C'est la récompense que recevra, cette année, un des superviseurs FX nominés dans la catégorie. L'année dernière, l'Académie des Césars avait déjà décerné deux trophées à des professionnels des effets spéciaux, mais dans la catégorie Techniques. C'était les studios CLSFX Atelier 59 (à l'origine des effets spéciaux de Mandibules, de Quentin Dupieux, et De Gaulle, de Gabriel Le Bomin) et Mag Guff Ligne (Mon cousin de Jan Kounen, et Samsam de Tanguy de Kermel), qui avaient été récompensés. Et non les artistes.

La France, pépinière des professionnels de l'effet visuel

Dommage, quand on sait que les meilleurs professionnels en la matière sortent d'écoles françaises, notamment de la fameuse École des Gobelins, considérée comme la meilleure école d'animation au monde. Thomas Meseguer est enseignant-coordinateur du département Cinéma de l'école. Il le confirme, la réputation de la France en la matière n'est pas prête de faiblir :

La jeunesse française en animation est géniale. On a une position très spécifique culturellement et géographiquement, ce qui fait qu'on est un mix d'énormément de références et de cultures différentes. On a quelque chose de spécial, et on ne va pas le perdre parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui veulent travailler dans ce milieu !

Preuve de leur compétence, ces élèves s'arrachent dans le monde entier. Mais le professeur n'est pas inquiet face à un possible risque de fuite des cerveaux. "Il y a une envie de tous les élèves de voyager pour faire de nouvelles expériences, de voir ce que ça fait de travailler sur une grosse production américaine, mais pas dans l'optique de chercher quelque chose de mieux, affirme Thomas Meseguer. La France est très attractive, beaucoup de nos étudiants restent en France parce que l'industrie est là, et parce que les projets intéressants sont là."

L'Hexagone, pionnier des effets spéciaux

Effectivement, le pays regorge de studios reconnus à l'international. C'est le cas de Mikros Image, Digital District, SolidAnim, MacGuff, ou encore de Buf. Créée en 1984 par Pierre Buffin, la société a lancé l'industrie des effets spéciaux en France. Olivier Cauwet, qui y travaille en tant que superviseur VFX depuis 1998, est nominé dans la nouvelle catégorie des Césars pour son travail sur le film Eiffel, de Martin Bourboulon. Il revient sur les débuts de l'aventure : "Buf a commencé avec des génériques de télévision, et les premières publicités avec des effets visuels. Ensuite, on a commencé a travailler sur des longs métrages. La cité des enfants perdus a permis de donner une renommée internationale à la société, et lui a permis de travailler avec beaucoup de réalisateurs hollywoodiens". Buf peut ainsi se targuer d'un palmarès grandiose, ayant travaillé, entre beaucoup d'autres, avec Denis Villeneuve (Blade Runner 2049), David Fincher (Fight Club, Panic Room), ou encore les Wachowski (Matrix).

Si les producteurs de tels blockbusters se tournent vers les studios français, selon Olivier Cauwet, ce n'est pas seulement pour les écoles très réputées du pays :

Nos réalisations sont reconnues pour des spécificités, notamment artistiques. En France, il y a une culture artistique très importante : on a, par notre histoire, une connaissance des arts, une sensibilité. C'est cette vision qui fait que beaucoup de jeunes artistes sont demandés à l'étranger...

Un œil créatif, en plus de la technicité nécessaire à l'imagination d'effets spéciaux, c'est ce qui semble faire la différence. Pas étonnant que cette fibre soit aussi forte dans le pays : les premiers trucages sont français. C'est George Méliès, le réalisateur du Voyage dans la Lune, qui en est à l'origine.

Une industrie en plein boom

Depuis le début du XXe siècle, la place des effets visuels dans le cinéma a beaucoup évolué. Jusqu'à devenir omniprésente. Si les Césars décident de récompenser les effets spéciaux, c'est aussi parce qu'ils sont maintenant utilisés même dans les films d'auteurs. Pas forcément une bonne chose pour une partie du public, qui leur reproche de dénaturer le cinéma. Qu'ils soient utilisés pour des raisons économiques ou pratiques, Olivier Cauwet insiste sur un point : les effets spéciaux dépendent surtout de l'intention du metteur en scène :

Si vous regardez un film de Pascals Ferran ou de Claire Denis, vous allez regarder d'abord une œuvre. Si vous regardez un Marvel, vous regardez surtout un spectacle. C'est différent. On a travaillé avec Éric Rohmer sur L'anglaise et le duc, qui est quand même un film fait entièrement sur fond vert... Ça reste du cinéma d'auteur, mais il s'est intéressé aux effets visuels parce que c'est un outil de mise en scène. Ce n'est pas juste de l'esbrouffe, c'est aussi une intention.

En 2019, le chiffre d'affaires des industries des effets visuels en France s'élevait à plus de 13 millions d'euros.