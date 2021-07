La chair et le sang

Il n'y avait pas que le tapis qui était rouge sang, hier soir en compétition, avec deux films qui résonnent particulièrement avec la situation sanitaire actuelle. La Fracture, de Catherine Corsini, parce qu'il se déroule dans un service d'urgence parisien saturé par manque d'effectif, et Benedetta, de Paul Verhoeven, et sa ville toscane du XVIIe siècle assiégée par une épidémie, et dont les portes closes n'empêcheront pas la peste d'y faire des ravages. La Fracture, c'est celle du coude dont est victime une quinquagénaire en pleine rupture amoureuse avec sa compagne, c'est aussi bien sûr celle d'un pays, en cette nuit d'affrontement violents entre Gilets Jaunes et forces de l'ordre sur les Champs-Elysées. On reconnaît au film de Catherine Corsini une capacité à maintenir la tension avec son filmage affolé et quasi documentaire, mais cette tentative de réduire la fracture sociale en organisant la rencontre entre cette dessinatrice de BD au-delà de l'hystérie et un chauffeur de poids lourd très énervé, sorte de manuel des Gilets Jaunes à l'usage des bobos, tourne court à cause, précisément, du surrégime permanent auquel il astreint ses comédiens, Valérie Bruni-Tedeschi et Pio Marmaï.

Survivre dans un monde d’hommes

Et cependant, c'est bien une poésie de l'excès qui rend le Benedetta de Paul Verhoeven si passionnant. On sait combien le Hollandais Violent, comme Dieu, vomit la tiédeur, et son histoire baroque d'amours saphiques et scandaleuses entre une nonne et une novice sur fond de peste et d'inquisition est un régal de mise en scène, et de visions hallucinées d'un imaginaire où désir charnel et mysticisme se rejoignent dans l'extase. Virginie Efira y est formidable, ni elle ni le cinéaste ne tranchant jamais entre l'aspiration sincère à la sainteté et la manipulation éhontée des crédules. Joyeusement blasphématoire (et d'aucuns ne manqueront pas de se scandaliser du détournement d'objets pieux à usage sexuel), excessivement charnel (et d'aucunes reprochent déjà au cinéaste de 82 ans son regard forcément entaché de male gaze sur ces corps féminins), Benedetta s'inscrit avant tout dans ces œuvres de Verhoeven qui, depuis au moins Basic Instinct, montrent des femmes usant, au-delà de la morale, des armes à leur disposition pour survivre dans un monde d'hommes.

Raccourcis hasardeux

C'était une bonne idée, a priori, que celle du nouveau film d’Ari Folman, l’auteur de Valse avec Bachir, Où est Anne Frank ?, présenté hors compétition : sortir du musée la célèbre diariste statufiée en symbole de la Shoah, pour la confronter au monde contemporain, et notamment ces réfugiés et demandeurs d'asile que l'Europe refoule à ses frontières. Mais l'analogie est périlleuse, et dans ce dessin animé à l'esthétique assez laide, avec son héroïne au visage mangé par les yeux gigantesques du manga, les raccourcis graphiques, par exemple entre un train de la mort et un train de banlieue, sont un rien hasardeux, pour ne pas dire franchement problématiques. Où est Anne Frank ? Pas certain qu'elle soit vraiment dans ce film...