Box office : "La France sous nos yeux", passionnante cartographie qui manque légèrement de perspective

"La France sous nos yeux", une belle cartographie instantanée qui manque légèrement de vision sur l'avenir

Non Fiction maintenant avec le beau succès de La France sous nos yeux du sondagiste Jérôme Fourquet et du "journaleux" Jean-Laurent Cassely, publié au Seuil). Le livre, en 5ème meilleure vente GFK cette semaine, est incroyable : un tourbillon de données, de cartes, d’exemples de la France comme elle va. On passe de sa japonisation nintendoisée aux gilets jaunes, des accents régionaux qui s’atténuent aux cartes perspicaces de la presse quotidienne régionale qui demeurent justement très localisée. Sans oublier le débat incontournable entre la galette des rois et le gâteau des rois (dans ce studio nous sommes pour le gâteau des rois, le seul, le vrai, l’unique). Non à la frangipane !).

Ce que dit ce livre : une France devenue celle des services, de la mobilité et de la consommation différenciée. Un pays fragmenté entre la France « premium » et la France « discount ». Chacun dans son corner.

Les auteurs montrent les paradoxes français : on critique Amazon mais 40 % des moins de 50 ans se font livrer par Amazon chaque mois ; on déteste McDonald mais toutes les classes d’âges et toutes les classes sociales y déjeunent sur le pouce. C’est le problème des sondages : toutes les personnes interrogées disent préférer Arte, mais regardent en fait TF1 !

On mange beaucoup dans ce livre : du halal, du kebab - les nouvelles cuisines françaises - et même des Tacos car, « le tacos fait office de Kebab de la génération Z », écrivent les auteurs (qui empruntent d’ailleurs leur récit à une brillante enquête du New Yorker qu’ils ne citent étrangement pas).

A noter une américanisation multi–pole en France, y compris dans la « pole dance » justement, qui va du Blockbuster à la Country music. C’est un véritable millefeuille culturel français qui est ainsi décrit, lequel confirme l’archipellisation de notre identité.

Le livre est brillant, novateur ; on en a pour ses 23 euros… mais comme dans un mille-feuilles (justement), qui déborde de tous côtés, c’est difficile à manger, et on s’étouffe un peu. En fin de compte, cette boulimie de cartes et de tableaux nous dit beaucoup sur la France – et pas grand-chose. Les statistiques sont souvent contradictoires et aussi fiables que les sondages à cinq mois de la présidentielle. Il manque des analyses ; il manque du fond ; il faudrait un regard pour prendre de la hauteur et ne pas rester au raz du bitume. Il manque une conclusion car un bel inventaire ne fait pas un grand livre.

Méthodiquement et intellectuellement, l’ouvrage ne vaut d’ailleurs pas un clou. Quand ses auteurs se revendiquent de l’écoles des Annales — on se pince. L’analyse est mince. Fourquet et Cassely veulent comprendre les Gilets jaunes mais leurs cartes passent à côté des ronds points ; ils veulent décrypter les Verts ou la France de Zémmour mais leurs tableaux restent muets. C’est un Tour de France mais pas un Tour de force. Les auteurs prétendent justement vouloir actualiser Le Tour de France par deux enfants, livre culte de 1877 – il était temps.

Au fond, ce livre a les qualités et les défauts d’un sondage : il dit la France à un instant « M », celle que l’on aperçoit depuis l’autoroute, ou depuis les bureaux de l’IGN – mais pas la France d’après.

Mais ne soyons pas injuste. Et n’exagérons rien : l’exercice est utile même si on rêve d’un Braudel, ou d’un Furet, pour le mettre en perspective. A un niveau modeste, c’est un bon livre qui après tout est fidèle à sa promesse et d’ailleurs à son titre : « La France sous nos yeux ». Ce n’est déjà pas si mal !

"La Plus Secrète Mémoire des Hommes" le complexe Goncourt de Mohamed MBougar Sarr

Fiction, pour débuter ce box office : avec le prix Goncourt qui prend la tête du Top Littéraire GFK : La Plus Secrète Mémoire des Hommes de Mohamed MBougar Sarr. Etrange roman, au demeurant, complexe et imbriqué, fait de poupées russes littéraires : il ressemble un peu, par le regard labyrinthique, aux Ménines de Velasquez en cela que l’artiste regarde une scène à l’intérieur du tableau ; on peut le comparer aussi à La Rose Pourpre du Caire de Woody Allen, voire à Don Quichotte dont on ne sait finalement pas si c’est un écrivain qui a vécu ce qu’il décrit, ou si c’est un narrateur qui raconte une fiction. Le peintre qui se peint, le film à l’intérieur du film, ici un écrivain qui part à la recherche d’un chef d’œuvre méconnu du Rimbaud nègre, T. C. Elimane. Le style du livre, à la fois oral et précieux est intéressant, tout comme l’ironie permanente sur la francophonie, ses nouvelles voix, ses « promesses à suivre de la littérature africaine francophone ». Certains s’ennuient dans ce livre et l’abandonnent en route ; d’autres le prennent à bras le corps, et s’aident d’un dictionnaire ; d’autres enfin sont émerveillés par cette inventivité baroque à la Cent ans de Solitude. Le livre est un souk, c’est un bazar, il est biscornu, inattendu comme la littérature. À signaler que ce livre est publié par un petit éditeur indépendant, lequel est quand même distribué par Vincent Bolloré, à savoir Interforum. Après quelques problèmes de réimpression et de distribution, le livre est présent partout en France. Plus de 300.000 exemplaires viennent d’être imprimés, en plus des 100.000 déjà vendus, selon l’Express. La Plus Secrète Mémoire des Hommes de Mohamed MBougar Sarr a par ailleurs bénéficié d’une aide de la fondation Lagardère, comme quoi (et on reparle dans un instant dans l’actualité), Lagardère et Bolloré étaient destinés à faire ménage commun.

Chacun son public : Aline poursuit sa lancée tandis que le prochain Spiderman suscite une immense impatience

Aline, le biopic non autorisé de Céline Dion de et avec l’incroyable Valérie Lemercier connait un bon démarrage avec 600.000 entrées en première semaine. Aline prend ainsi la tête du box office cinéma de notre partenaire CBO Box Office. Les Eternels (du studio Marvel) suivent en seconde place, et en deuxième semaine avec déjà 1 million 300.000 entrées. Quant à James Bond, Mourir peut attendre, il va probablement atteindre cette semaine les 4 millions d’entrées.

On attend enfin Ghostbusters: Afterlife, sorti aux Etats-Unis jeudi et qui sera dans les salles en France le 1er décembre sous le nom SOS Fantômes : L’Héritage.

Autre attente dans les salles, Spider-Man : No way home, où pour la première fois de son histoire, Spider-Man est démasqué et ne peut plus rentrer chez lui pour vivre une vie normale. La bande-annonce officielle a été dévoilée mercredi et a été vue par 42 millions de personnes. Le film sortira en France le 15 décembre et deux jours après aux Etats-Unis.

"Hellbound" : le prochain Squid Games ?

Côté télé, on s’intéresse à Hellbound, car après Squid Games, Netflix surfe sur la vague en proposant depuis le 19 novembre cette nouvelle série sud-coréenne aux allures apocalyptique avec une touche de surnaturel puisque ce sont des créatures mystérieuses qui tuent leur proie de façon brutale cette fois. Et on peut dire que le pari est réussi. D’une part grâce à la caution cinématographique apportée par le scénariste et réalisateur Sang-Ho Yeon, à qui l’on doit le très bon Le Dernier Train pour Busan, et qui donne à la série fantastique une réelle qualité esthétique. En outre, les personnages y sont facilement identifiables, relativement attachants et surtout le propos est bien plus nuancé que ce à quoi on aurait pu s’attendre. Un thriller en 6 épisodes à voir donc !

Sortie chotique pour "GTA-The Trilogy"

Côté jeux vidéo, retour rapide sur un râté : celui du développeur et éditeur de jeux Rockstar Games, qui a sorti le 11 novembre dernier une version de GTA The Trilogy qui lui a valu, c'est peu commun pour le studio, une vague de mauvaises critiques liée à de nombreux bugs qui dénaturent l'expérience gamer. Cette semaine, après des excuses, et un appel au calme, Rockstar confirme qu'une mise à jour arrivera très prochainement pour corriger les bugs.

"Les cerisiers en fleurs" de Damien Hirst à la Fondation Cartier

Terminons par les expositions avec Les Cerisiers en fleurs de Damien Hirst à la fondation Cartier pour l’art contemporain, à Paris, qui connait un vrai engouement. L’artiste anglais, dont la pratique picturale s’est développée en réaction au thatchérisme (est-ce que le Brexit nous donnera d’ailleurs un nouveau Damien Hirst ? C’est à voir). Damien Hirst a passé son confinement à peindre les cerisiers en fleurs. C’est une relecture - une repeinture - de l’impressionnisme et de ses tableaux si fameux de paysages (et en même temps un clin d’œil à l’expressionnisme abstrait). Sceptiques en y allant d'y trouver une peinture « ornamentale » (pour employer un anglicisme cher à Rimbaud) – mais on est séduit par la technique et le talent de l’artiste dans cette série de 30 tableaux de très grand format. C’est l’une des premières expositions thématiques de Damien Hirst, l’un des artistes les plus chers au monde, et – like it or not – nous vous le recommandons.

