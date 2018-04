Mai 68, Corées, Chris Marker et Pierre Cendors: la Session de rattrapage

Abonnez-vous gratuitement pour recevoir chaque semaine la Session de rattrapage par email

L’esprit de mai d'il y a 50 ans a soufflé toute cette semaine sur les ondes de France Culture, usines occupées, universités bloquées, etc. C'était l'heure où les philosophes descendaient dans la rue, où les femmes se politisaient : la crise politique devenait le point de ralliement contre l’ordre moral, familial, conjugal, car la révolution est aussi une révolution sexuelle. Pour revivre cette période d’effervescence, qui côtoie l’esprit de fête autant que les barricades révolutionnaires, nous vous donnons rendez-vous dans le quartier latin à Paris pour un documentaire itinérant qui vous permettra d'entendre les archives de Mai 68 in situ. Et aujourd'hui en 2018, qu’est-devenu le projet d’émancipation de 68 ? Daniel Cohn-Bendit, l'un des leaders de l'époque, y apportait quelques réponses. Bonnes écoutes ! Alisonne Sinard

COMPRENDRE

Les deux Corées. Les dirigeants Kim Jung-un, leader du Nord, et Moon Jae-in, président sud-coréen, ont pris part à un sommet historique le 27 avril après une poignée de main hautement symbolique. Après leur annonce d'un accord de paix d'ici la fin de l'année, à quoi ressemblerait une péninsule coréenne à nouveau sereine ? (Cultures Monde, 58 min)

Prévision désastre. Pour faire fonctionner votre smartphone ou votre voiture électrique, des métaux rares répondant aux doux noms de lutécium, dysprosium ou néodyme, très difficiles à obtenir… Nous voilà donc dépendants de la Chine qui domine ce marché où, pour obtenir le « graal », les ravages écologiques sont considérables. (L'invité des Matins, 2 x 20 min)

Que fait la police ? Des manifestations aux universités occupées et aux campements de réfugiés, les forces de l’ordre sont intervenues ces dernières semaines sur de nombreux terrains. Mais quelle stratégie du maintien de l’ordre appliquent-elles, avec quels moyens et pour quels buts ? (Du Grain à moudre, 40 min)

APPRENDRE

Ce qu’internet fait à l’amour (et au sexe). Entre la révolution des pratiques amoureuses (applications de rencontre) et le besoin de régulation (Revenge Porn, arnaques sentimentales), jamais les relations amoureuses et sexuelles n'ont été autant impactées par les innovations technologiques avec Internet. (Soft power, 1h30)

Tout doit disparaître. La recherche en métamatériaux permet aujourd’hui de rendre « invisibles » des objets à différents types d’ondes. A quand un dispositif qui permettra de réfracter les ondes lumineuses et de faire totalement disparaître un objet de notre regard ? (La Méthode scientifique, 58 min)

Un pionnier du roman arabe. Sa Trilogie du Caire, entremêlant parcours d’une famille et fresque socio-historique de l’Egypte de la première moitié du XXe siècle, l’a rendu célèbre. Resté presque toute sa vie dans sa ville natale du Caire, qui l'a inspiré, Naguib Mahfouz a même refusé de se rendre à Stockholm en 1988 pour recevoir son prix Nobel. (La Compagnie des auteurs, 2 x 59 min)

(RE)DECOUVRIR

Archives inédites. Chris Marker n’a rien laissé qui ressemble aux archives classiques d’un cinéaste : pas de scénario ou de film inconnu qui soit remonté à la surface. A la place, des négatifs, des collages, des cassettes enregistrées ou encore des objets fétiches. (Creation on air, 1h)

Cordes pincées. Laissez-vous portez par le son baroque du clavecin, en compagnie de deux clavecinistes : Marie Van Rhijn et Pierre Hantaï. Ce dernier affirmait à propos de Bach, il "a choisi le clavecin comme instrument pour ses œuvres majeures car c'était le seul qui traduisait sa pensée." (Continent musiques, 59 min)

Signer. La cinéaste Nurith Aviv a consacré son dernier film à la langue des signes et à sa transmission. "Le cerveau a la capacité de changer la voix en gestes et l'oreille en œil. C'est une parole, mais différente, une parole avec les gestes. C'est le corps entier qui bouge." (La Grande Table, 27 min)

LA CITATION

La citation de la semaine a été prononcée par l'écrivain Pierre Cendors. Invité de Marie Richeux à l'occasion de la parution de son nouveau livre Vie posthume d’Edward Markham, il revenait sur son processus d'écriture (Par les temps qui courent, 1h)

Je suis un peu comme une maison hantée. Tous les artistes, musiciens, même non artistes qui m'ont influencé, m'ont nourri, sont présents en moi. Ils peuvent intervenir. Quand j'écris, je ne sais jamais ce qu'une phrase va pouvoir inviter, qui elle va inviter. [...] C'est un projet collectif d'une certaine manière. On est seul à table quand on est écrivain, mais on travaille en équipe.

C'est fini pour cette semaine. Mais avant, laissez-vous porter jusqu'au Congo avec l'incroyable expédition de Corentin Tréguier, à la recherche d’un savant disparu. Tous les épisodes de cette fiction radiophonique sont disponibles en podcast, de quoi satisfaire votre potentiel de Binge attitude ! Et si vous êtes à Paris ce week-end, n'hésitez pas à nous rejoindre au Centre Pompidou pour le Festival Imagine consacré à Mai 68. A la semaine prochaine !