La véritable histoire de Mulan

En ligne sur Disney le 4 septembre aux États-Unis, le scénario du film Mulan réécrit l'histoire pour se rapprocher de la légende chinoise d'Hua Mulan. Pas de dragon de compagnie ni d’amourette avec son général mais une légende devenue symbole culturel chinois.

De Mulan on connaît ça :

Mais la vraie histoire de Mulan est bien différente. Pas de dragon de compagnie ni d’amourette avec son général mais une légende devenue un symbole culturel chinois autour d’une guerrière travestie barbare. “Au fil du temps, Mulan est devenue une sorte de Jeanne d’Arc chinoise. La petite fille qui part d’une origine obscure” résume la sinologue américaine Haun Saussy.

Une chanson à l'origine de tout

Père n’a point de fils adulte, Et je n’ai point de frère aîné. Qu’on m’achète cheval et selle.

La légende de Mulan s’est construite autour de cette chanson. On situe la chanson d’Hua Mulan au Ve siècle, dans le nord de la Chine. À cette époque, les poètes chinois écrivent des contes pour consigner la vie quotidienne des petites gens.

Hua Mula, une jeune tisseuse, prend la place de son père au combat, habillée en homme. Douze années durant, elle va se battre et n’avouer son secret qu’à la fin de sa mission, avant de rentrer chez elle et de reprendre sa vie d’avant. Ecrite par un auteur anonyme, cette ballade reste confidentielle pendant sept siècles avant que deux poètes ne la republient dans divers recueils.

C’est une des premières histoires de femme qui se travestit. L’idée qu’on peut échanger les rôles est importante. Le rôle sexuel n'est qu'une performance, il suffit de changer d’habits. Dans la ballade de Mulan, il n’y a pas tellement de scènes de guerre mais on décrit, justement, comment elle endosse l'habit masculin et comment elle l'enlève.

Vincent Durand-Dastès, professeur de littérature chinoise

Puis, quand Mulan se découvre enfin à ses camarades, elle se présente maquillée et habillée en robe, choquant toute l'assemblée. On veut la décorer et lui donner un poste à responsabilité mais elle décline les honneurs, réclamant seulement un cheval rapide pour rentrer chez elle.

C’est sa bravoure et son humilité qui font de Mulan une héroïne légendaire en Chine. Pourtant dans l’histoire originelle, elle n'est pas à proprement parler une soldate chinoise. Le nord du pays, au Ve siècle, est en effet peuplé de nomades venus de Sibérie.

Une descendante des barbares

Vincent Durand-Dastès précise que dans le texte original "le souverain qui lance la conscription est explicitement appelé “le crâne”, donc c’est un souverain barbare. C’est tout à fait logique par rapport à la date supposée du poème puisqu’à ce moment-là, la Chine du Nord est tenu par des royaumes non-chinois."

Et Haun Saussy de confirmer cette lecture : "Le nom Mulan pourrait être originaire de Tabgach, une nation nomade qui n’existe plus en tant que telle mais qui a eu beaucoup d’importance dans l’histoire de la Chine. Donc, si cette jeune tisseuse vient bien de Tabgach, ses coutumes sont barbares, c'est donc un peu tiré par les cheveux d'en faire une héroïne patriotique chinoise !”

À partir du XVIe siècle, l’histoire de Hua Mulan est largement reprise, et avec le succès, le récit se transforme. Mulan change d’époque, de naissance, devient chinoise, tantôt elle reste guerrière, tantôt elle rentre se marier, tantôt elle se suicide par sens de l'honneur. Ainsi, la légende glisse peu à peu vers le patriotisme chinois, quitte à trahir l’histoire originelle d'une jeune fille se travestissant pour venir en aide à son père.

“Peu à peu, l’histoire se sinise. On oublie les origines barbares de Mulan et finalement je pense qu’il y a pas mal de jeunes chinois qui les ont oubliées, pour qui elle est une guerrière chinoise. Pourtant, serait-elle d’origine barbare que ça ne gâcherait rien, au contraire !”

Vincent Durand-Dastès.

Si Mulan est l’une des premières héroïnes de la littérature chinoise, elle n’est pourtant pas si éloignée de la réalité historique puisque l’on trouve la trace de femmes issues de familles de généraux portant l’épée et habiles dans l'art des combats.

Au début du XXe siècle, Mulan a connu une nouvelle métamorphose : elle devenue une icône féministe. A cette période, les femmes chinoises se battent pour leurs droits, pour une vie plus libre et pour mettre fin à la coutume des pieds bandés. Mulan représentait alors un symbole de femme forte et indépendante.