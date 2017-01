L'actrice Emmanuelle Riva est morte

La comédienne n'a cessé de jouer toute sa vie, d'"Hiroshima mon amour" de Resnais au film "Amour" d'Haneke. Elle est décédée ce vendredi d'un cancer, à 89 ans. Réécoutez sa voix dans un hommage à la résistante Charlotte Delbo.

C'est son rôle dans le film d'Alain Resnais Hiroshima mon amour qui l'a rendue célèbre : l'actrice Emmanuelle Riva, morte ce vendredi à l'âge de 89 ans d'un cancer, avait joué jusqu'à la fin de sa vie. Elle a de nouveau connu la consécration internationale en 2012 dans un autre film mêlant amour, mort et douleur : Amour de Michael Haneke, où elle jouait aux côtés de Jean-Louis Trintignant.

Alors qu'elle obtient pour ce rôle le Cesar de la meilleure actrice, le film lui-même aligne la Palme d'or, le Cesar du meilleur film et l'Oscar du meilleur film étranger, offrant une tournée mondiale à cette comédienne qui n'a jamais cessé de travailler, à l'écran et au théâtre, et dont la personnalité a illuminé le cinéma français.

• Crédits : The Kobal Collection - AFP

A France Culture, elle a prêté régulièrement son talent et son intensité pour des exercices variés. Blandine Masson, qui dirige le service des fictions de la chaîne, témoigne :

Emmanuelle Riva se sentait chez elle à la radio, car pour elle la radio était l'égale du cinéma et du théâtre. Elle y a prêté la même attention et la même intensité. Elle avait une voix magnétique, de celles dont on se souvient et elle savait jouer avec le micro. Elle était d'une rigueur et d'une exigence extrêmes, ne laissant rien au hasard, travaillant sans relâche sur un texte. Elle avait un rêve : lire Erri de Luca qu'elle adorait. Mais France Culture a pu réaliser un autre de ses rêves : revenir à Avignon pour une grande lecture. Ce fut "Spectres mes compagnons " de Charlotte Delbo, grande lecture enregistrée en public au Musée calvet en ..., présentée par Geneviève Brisac et réalisée par Marguerite Gateau, sa plus fidèle réalisatrice à France Culture. Sa première grande lecture radiophonique fut Hiroshima mon amour. C'est Alain Trutat, qui dirigeait les emissions dramatiques, qui lui proposa d'enregistrer avec Marguerite Duras le scénario du film : un document unique, un des trésors de la radio. Blandine Masson