L'actrice et comédienne Caroline Cellier est morte

Visage familier du grand public, au moins dans les années 80 et 90, Caroline Cellier est morte à l'âge de 75 ans des suites d'une longue maladie. Elle avait tourné dans une centaine de films, pièces et séries, notamment récompensée en 1985 du César de la meilleure actrice dans un second rôle.

Caroline Cellier était une figure très discrète et populaire du théâtre et du cinéma français. Appréciée pour son jeu, sa beauté et sa classe, souvent teinté d'un air détaché et d'un petit sourire moqueur qui faisait tout son charme. Son fils Nicolas Poiret a révélé son décès sur les réseaux sociaux.

Dirigée par Chabrol, Lelouch, Molinaro, Verneuil

Fille d’un garagiste de Montpellier, celle qui est fascinée par le 7e art et les planches depuis son enfance entre au cours Simon en 1963. Deux ans plus tard, elle joue son premier rôle au cinéma dans La Tête du client, avec Francis Blanche, Michel Serrault et Jean Poiret. Jean Poiret qui deviendra bien plus tard son mari et la portera à l'écran dans Le Zèbre. Une comédie drôle et dramatique de 1992 qui lui vaudra une nomination comme meilleure actrice aux César.

Caroline Cellier a tourné dans une centaine de films, de pièces et de séries, à la télévision aussi. Dirigée par les plus grands réalisateurs, comme Lelouch, dans "La vie, l'amour, la mort", Chabrol, dans "Que la bête meure", Molinaro, dans "L'Emmerdeur", ou Henri Verneuil, dans "Mille milliards de dollars".

• Crédits : Jacques Pavlovsky / Sygma - Getty

Un césar et une nomination aux Molières

Elle connaît la consécration dans les années 80. En particulier avec son rôle de quadra sulfureuse dans l'année des Méduses, de Christopher Franck, récompensé par le César de meilleure actrice de second rôle.

Au théâtre, passant du classique au contemporain, elle est saluée en 1999 par une nomination aux Molières pour Un tramway nommé désir, de Tenessee Williams.

Un road movie aux côtés de Jane Birkin et Catherine Jacob a marqué son dernier rôle : Thelma, Louise et Chantal, en 2010. Trois femmes qui décident de tout quitter pour retrouver leur jeunesse et oublier leurs drames.