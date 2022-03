8ème édition du Prix Cinéma des étudiants - Appel à candidature : étudiants, devenez juré !

Lors de la précédente édition, 1080 étudiants avaient décerné le Prix à Gagarine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh. Le Coup de cœur des Jeunes ACID-France Culture récompense un film soutenu par les deux institutions et soumis au vote du même jury. L’année dernière le jury avait élu 143 rue du désert d’Hassen Fehrani.

Vous êtes étudiant et vous aimez le cinéma ? Testez votre sens critique en intégrant le jury du Prix Cinéma des étudiants 2022 : Visionnez les 7 films en lice pour le Prix Cinéma des étudiants et le Coup de cœur des jeunes ACID-France Culture, rencontrez les 7 réalisateurs en ligne, votez et décernez vos prix lors du Festival de Cannes !

COMMENT PARTICIPER ?

1 / CANDIDATURE

Pour intégrer le jury 2022, il faut être scolarisé dans un établissement d’enseignement supérieur et envoyer avant le 3 avril 2022 minuit, une critique du film de votre choix (hors sélection). Elle peut être sous forme écrite (1000 signes espace compris) ou vidéo (1 min). Elle doit être postée sur le lien suivant. Un mail de confirmation validera votre participation au jury 2022.

2 / VISIONNEZ - RENCONTREZ – VOTEZ

Le jury visionne les 5 films sélectionnés pour le Prix Cinéma des étudiants (parmi les films que France Culture a soutenus entre le 30 juin 2021 et le 30 mars 2022) et les 2 films pour le Coup de cœur ACID –France Culture, choisis parmi les films soutenus conjointement cette année.

Le jury participe aux 7 rencontres virtuelles avec les réalisateurs, pour permettre au jury de poser ses questions et d’échanger en direct avec les réalisateurs. Ces rencontres seront animées par des producteurs de France Culture, et disponibles sur le site de France Culture. Le jury vote sur une plateforme en ligne avant le 1er mai 2022 minuit.

3 / REMISE DU PRIX

Les Prix Cinéma des étudiants et le Coup de cœur des jeunes ACID - France Culture seront remis au Festival de Cannes (date, lieux et modalités à venir). À cette même occasion, France Culture décernera également le Prix France Culture Cinéma Consécration qui salue l’œuvre d’un grand cinéaste. En qualité de juré, vous bénéficierez sur place au Festival de Cannes, d’entrées gratuites et réservations pour des séances de cinéma grâce au soutien de l’ACID et de Cannes Classic (modalités à préciser).

Les films en compétition pour cette 8ème édition

Prix Cinéma des étudiants

Une jeune fille qui va bien de Sandrine Kiberlain (Ad Vitam Distribution)

de Sandrine Kiberlain (Ad Vitam Distribution) L'événement d'Audrey Diwan (Wild Bunch Distribution)

d'Audrey Diwan (Wild Bunch Distribution) L'affaire collective d'Alexander Nanau (Dulac Distribution)

d'Alexander Nanau (Dulac Distribution) Un Monde de Laura Wandel (Tandem films)

de Laura Wandel (Tandem films) Viens je t'emmène d'Alain Guiraudie (Les films du losange)

Coup de cœur des jeunes ACID - France Culture :

Little Palestine d'Abdallah al Khatib (Dulac Distribution)

d'Abdallah al Khatib (Dulac Distribution) Soy libre de Laura Portier (Les Alchimistes Films)

France Culture et le cinéma Avec plus de 60 films partenaires chaque année et à travers de nombreux rendez-vous sur son antenne comme sur le web, France Culture accompagne, souvent dès leurs débuts, des cinéastes aujourd’hui internationalement confirmés. Qu’il s’agisse de découvrir de nouveaux talents ou de s’attacher à l’œuvre d’un réalisateur ou d’une réalisatrice, c’est à la constitution d’un véritable patrimoine de la création cinématographique que participe France Culture.

Première activité culturelle des étudiants en France, le cinéma méritait bien qu’un prix lui soit décerné par ces derniers et porte témoignage de leurs choix

L’ACID est une association de cinéastes engagés pour l’accès de tous à la diversité des œuvres et dans l’éducation des regards ; et depuis 1993 une section parallèle du Festival de Cannes.