"L'animal et la mort" : le livre bouleversant de Charles Stépanoff qui interroge les chasseurs et l'écologie

Cette semaine au programme du box office : "L'Animal et la mort", les traductions de "La plus Secrète Mémoires des Hommes", "Madres Parallelas" d'Almodovar, "Foundation", la saison 3 de "Succession" (HBO), Battlefield 2042, l'exposition de Bruno Latour, "Le Roi Lion" et "Another day in America" !

Bienvenue dans le Box Office, le rendez-vous hebdomadaire de l’émission Soft Power. On y épluche chaque semaine les tendances de la culture et les plus gros succès du moment. En partenariat avec l’institut d’études GfK pour les livres et les jeux vidéos et CBO Box Office pour le cinéma.

"L'Animal et la mort", un bouleversant essais qui se demande où sont les vrais écolos

Pour commencer, un livre époustouflant de Charles Stépanoff, L’Animal et la mort aux éditions La Découverte. Ce n’est pas un best-seller, loin sans faut, mais il obtenu ce lundi le prix de l’essai de France Culture et d’Arte et nous voulions l'évoquer ici car c’est un livre marquant. Charles Stépanoff est un anthropologue qui s’intéressait généralement aux peuples rares de Sibérie ou au chamanisme. Mais à cause du Covid, il a été bloqué, chez lui, aux confins du Perche et de la Beauce et il a décidé de passer du temps - beaucoup de temps- avec les chasseurs. Lui l’écolo, qui n’aimait pas la chasse, Stépanoff donc a passé du temps avec les chasseurs pour tenter de les comprendre. Et le livre qu’il publie est très dérangeant. En gros, les chasseurs, les forestiers ce sont eux les vrais écolos. Les bobos écolos parisiens qui veulent interdire la chasse ne savent même pas distinguer les espèces d’oiseaux et n’ont jamais vu un cerf ou un sanglier. Eux, ils les aiment vraiment, même s’ils les mangent. Et alors qu’on tue chaque jour en France plusieurs millions d’animaux dans des abattoirs d’une manière souvent ignoble, c’est aux quelques milliers de chasseurs qu’on s’en prend. Ce livre raconte l’échec des Verts qui faute de comprendre les paysans, les forestiers et les chasseurs, n’ont pas compris la France, ses cultures et ses villages. Dans ce livre hors norme et déconcertant, Charles Stépanoff se propose de réconcilier les écologies et la chasse autour de vrais enjeux et non pas de leurres. Habilement, il cite Bruno Latour et Baptiste Morizot et les retourne contre ceux qui parlent de l’écologie par idéologie et de la chasse en perdant leur place. Je dirais pour conclure que Charles Stépanoff est un vrai intellectuel parce qu’il pense contre lui-même, contre son camp, et son livre une vraie prouesse car il fait bouger les lignes. Pour moi, il y a un avant et un après L’Animal et la mort : un nouveau regard porté sur l’écologie dans la France rurale – et non plus sur les plateaux de télévision.

Succès toujours, adaptation en cours, pour "La plus Secrète Mémoires des Hommes"

Fiction maintenant, et littérature, avec La plus Secrète Mémoires des Hommes qui continue en tête des meilleures ventes GFK France, N°1 depuis l’attribution du prix Goncourt. L’écrivain trentenaire Mohamed MBougar Sarr voit également son livre couronné par les prix Goncourt étrangers, en Suisse, en Pologne, en Roumanie, et, selon l’Express, 35 contrats de traduction auraient été déjà signés par le petit éditeur qui monte Philippe Rey.

Classement GFK des ventes de la semaine, catégorie fiction.

Bon démarrage en salles pour "Madres Parallelas"

Bon démarrage ce mercredi pour le nouvel opus d’Almodovar, Madres Parallelas, un film qui porte bien son nom, et que nous avons aimé. 43.000 personnes l’ont vu ce mercredi ce qui est un bon début. Le film commence mal, pourtant, on est un peu paumé, on s’ennuie même dans ce mélo... jusqu’à ce que l'on découvre l’intrigue puissante. Ce n’est pas le plus grand Almodovar, sans doute : on est loin de Matador ou La Loi du désir, mais on se rapproche quand même de Parle avec elle et bien sûr de La Mauvaise éducation. À coup d’ADN, Almodovar déterre les traumas de l’Espagne, ici au sens réel du terme en auscultant les fosses communes du franquisme. Sans oublier Pénélope Cruz à son meilleur et digne des plus grandes actrices de notre époque. Madres Parallelas, signé Almodovar.

A noter le film Encanto de Disney qui est en tête du box office cette semaine, avec 500.000 entrées, sans oublier Les Eternels de Marvel qui dépassent les 1,6 millions d’entrées France. Là aussi une illustration de la diversité culturelle américaine ?

Bilan de l'ambitieuse "Foundation" et retour du clan Roy avec la saison 3 de "Succession"

Retour sur une série sortie sur Apple TV - presque en simultané de la sortie de Dune sur lequel nous étions revenus, et qui s’inscrit dans le même genre des monuments de la science-fiction - qui porte le nom de la série de romans d’Isaac Asimov duquel elle a été adaptée : Foundation. Le résultat : mitigé. Agréable à regarder, ses interprètes sont à saluer et les moyens ne manquent pas pour permettre au spectateur de s’immerger dans l’univers d’Asimov, mais on perd en substance, comme le souligne Julian Lucas dans le NY Times. En plus de ne pas relever le défi de retranscrire la complexité des thématiques (politique, économie, philosophiques) traitées sur le long terme dans les romans, elle semble éluder la question originelle d’Asimov – comment mener un combat dont la durée dépassera largement n’importe quelle vie humaine ? – en trouvant des solutions qui en réalité sapent le propos d’origine de Foundation, à coup de don presque surnaturel pour chaque protagoniste, de clones ou de technologies comme la cryogénie. Une aventure qui ressemble donc à une quête extraordinaire finalement assez ordinaire, et qui passe à côté du propos d’Asimov pour coller au schéma narratif classique de Joseph Campbell (The Hero’s Journey).

Autre série, autre univers : alors que le 26 octobre dernier était confirmée la préparation d’une saison 4, la saison 3 de Succession est sortie récemment sur HBO, deux ans après une saison 2 qui avait marqué les esprits par la qualité de ses intrigues. Laissant la famille Roy cette fois-ci divisée publiquement quant à l’avenir de la firme Waystar, c’est peut-être justement cet aspect « révélation au grand jour » qui entraîne un regard plus « attristé » qu’à l’accoutumée – plus sincère et intime aussi - sur les membres du clan Roy et les relations qu’ils entretiennent. On sent parfois entre eux une sincère affection, avant que les ambitions personnelles de chacun ne reprennent le dessus avec en ligne de mire la tête de l’empire Waystar. On salue pour cette saison l’arrivée d’Adrian Brody qui vient rebattre les cartes sous des allures de milliardaire presque déjanté. A voir en France sur OCS !

Battlefield 2042 : les raisons d'un succès un demi-teinte

Détrôné cette semaine par Farming Simulator d’après le classement GFK, comme par Pokémon la semaine dernière et beaucoup d’autres avant lui, Battlefield 2042, s’il est loin de l’échec commercial, ne rencontre décidément pas le succès critique escompté. Noté à 18/20 sur le site de référence pour les gamers, le jeu suscite en réalité de nombreuses critiques, avec notamment un potentiel de destruction diminué à seulement quelques éléments des décors et donc une moindre sensation de liberté dans le jeu. Ceci couplé à des univers de jeu bien plus grands, dans lequel il est finalement plus long de se déplacer et dont les détails sont moins bien léchés. Espérons que le jeu suivra ses ainés qui, après plusieurs (années de) mises à jour, sont finalement très appréciés de la communauté. Un jeu qui finira donc par tenir ses promesses, dommage simplement qu’il faille attendre les correctifs.

Classement GFK des ventes de la semaine, catégorie jeux vidéo.

"Le Roi Lion", de retour au théâtre Mogador

C’est le retour du Roi Lion au théâtre Mogador cet automne, la fameuse comédie musicale de Disney. Si West Side Story dont on parle ci-dessous est une adaptation de Roméo et Juliette, le Roi Lion est quant à lui un remake d’Hamlet. Le spectre de son père, Roi tué par son propre père, guide le jeune Simba. On l’a rarement noté, mais le célèbre « Be prepared », le « Soyez prêt » du Roi Lion est une réplique que l’on trouve chez Shakespeare, c’est même, nous dit Yves Bonnefoy, l’une des phrases clés d’Hamlet : « L’essentiel c’est d’être prêt », « The readiness is all ».

Dans la nouvelle version à Paris, que l’on a pu voir, la mise en scène et les costumes de Julie Taymor restent efficace. Pas d’appropriation culturelle ici, car le cast est très largement africain. Les masques et les marionnettes sont au cœur de la production. Figure du théâtre d’avant-garde (le Bread and Puppets), Julie Taymor montre ainsi les liens entretenus aux Etats-Unis entre la contre-culture et le théâtre commercial mainstream, l’une des clés pour comprendre le succès de la culture populaire américaine. Disney a racheté un théâtre à Broadway pour lancer notamment son Roi Lion sur scène et a récolté 6 Tony Awards pour cette translation réussie. Depuis 25 ans, plus de 100 millions de personnes ont vu ce spectacle sur Broadway, où le théâtre est plein chaque soir en dépit de billets à plus de 100 dollars l’unité, mais aussi à travers le monde où plusieurs casts permettent au spectacle de tourner en même temps à travers le monde. La version qui vient de reprendre à Paris est inégale par son cast mais la magie de l’entertainment fonctionne toujours.

Le Roi Lion au théâtre Mogador est de retour depuis ce mois de novembre avec 7 représentations par semaine, à partir de 40 euros.

« Toi et moi, on ne vit pas sur la même planète », l'exposition écologique de Bruno Latour et Martin Guinard au Centre Pompidou à Metz

Dans un tout autre genre : la reprise au centre Pompidou à Metz de la proposition artistique faite pour la 12ème Biennale d’art contemporain de Taipei cette année (et qu'évidemment personne n’avait pu aller voir à Taïwan à cause du Covid). « Toi et moi, on ne vit pas sur la même planète », tel est le titre de cette exposition écologique de Bruno Latour et Martin Guinard. L’exposition est complexe et exigeante pour le spectateur, construite comme un planétarium fictif qui oppose la « planète Globalisation », négative, à la « planète Gaïa », notre terre, positive. On peut choisir aussi la Sécurité, négative, et la planète Exit, plus négative encore. Magnifiques toiles de la taïwanaise Hai-Hsin Huang qui démonte la foire d’Art Basel Miami ou d’Antonio Vega Macotela, qui code dans un nuage de fumée les noms confidentiels des fraudeurs fiscaux. Cui Jie (ses œuvres ont déjà été acheté par le Moma de New York) propose une ville en « flux » quant à Jonas Staal il présente des vidéos de Steve Bannon avec ses refrains et ses requiem – et c’est fascinant. Tout est hybride, zone critique, vegan, anthropocène, organique et sans les pailles – c’est en gros le « bordel » de l’éco-art d’aujourd’hui. L’exposition est exigeante, nous l’avons dit, mais incontournable pour quiconque s’intéresse à l’art et l’écologie. Il faut s’y préparer, lire peut-être avant d’y aller l’important Où Atterrir ? de Bruno Latour pour s’y repérer… mais ce parcours intellectuel vaut le voyage à Metz.

* « Toi et moi, on ne vit pas sur la même planète », exposition écologique de Bruno Latour et Martin Guinard au Centre Pompidou à Metz jusqu’au 31 mars.

"Another day in America", un titre actuel sur la diversité culturelle aux Etats-Unis

Another Day in America, une version subversive de West Side Story par un duo latino composé de Kali Uchis - la chanteuse colombienne est nominé aux Grammy Awards cette année - et d'Ozuna, la star du « Trap latino » et du « Reggaeton portoricain ». Une version critique de West Side Story pour notre émission sur la diversité culturelle américaine : « On dit que c’est le pays de la liberté mais c’est surtout une terre qui nous a toujours été volée » peut-on entendre dans les paroles. Chanté en anglais et en espagnol le titre suscite le débat depuis sa sortie la semaine dernière. "J’aimerais faire tomber la frontière entre le Mexique et le Nigéria" (“Quisiera toumbar las fronteras de Méjico a Nihayria”, entend-on aussi ; ou encore : "Argent, cupidité / Profitez des prisons et du lavage de cerveau dans les écoles / Si vous regardez les médias, cela vous rendra dupe". Les paroles sont dures mais le sujet est d'importance : Another day in America.

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pour aller plus loin

Ce box office est issu de l'émission "La diversité culturelle américaine et ses contradicteurs" du 5 décembre 2021.

LES RÉSEAUX SOCIAUX | Suivez Soft Power sur les réseaux sociaux pour ne rater aucun podcast mais aussi voir les photos, les vidéos et la playlist de l'émission : Instagram | Twitter | Facebook | LinkedIn | Spotify

L’ACTUALITÉ DE SOFT POWER | Pour mieux la comprendre, notre radiographie de la génération Z. Pour une nouvelle éthique de la musique en streaming, nos conseils pour se réapproprier sa musique. Pour tout comprendre à l’actualité du numérique, lisez notre Alphabet numérique et notre guide des 44 intellectuels pour penser le numérique. Et pour en savoir plus sur la pensée de l'écologie, nous avons créé notre bibliothèque idéale des penseurs de l'écologie.

••• Vous pouvez nous écrire pour nous faire part de vos réactions, vos commentaires, vos critiques. Et si vous êtes étudiant ou enseignant dans les politiques culturelles, les industries culturelles, les médias parlez-nous de vos enseignements, de votre cursus, de vos cours, car nous ferons une émission sur ce sujet dans quelques temps. Soft Power, France Culture, 116 avenue du président Kennedy 75016 PARIS ou par email directement à l'adresse suivante : marcelo.velit@radiofrance.com.