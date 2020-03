Le cinéma n'est-il qu'au cinéma ?

En janvier 2020, la plateforme Netflix comptait 6,7 millions d’abonnés en France. Le même mois, les salles françaises enregistraient leur pire niveau de fréquentation depuis 10 ans, comme si le "binge-watching" des séries avait remplacé le visionnage de films.

Carole Desbarats : "On ne me fera pas dire qu’une série est inférieure ou supérieure au cinéma. J’ai toujours préféré une bonne série à un mauvais film et inversement."

Et si ce n’était pas une question de taille de l’écran mais plutôt d’ambition créative ?

Carole Desbarats : "Netflix, c’est une plateforme qui veut avoir du contenu et qui met les dollars qu’il faut. HBO a eu pendant longtemps une politique qui consistait à aller chercher des gens de talent et à leur faire vraiment confiance. C’est HBO qui a fait Les Soprano et The Wire, les deux piliers matriciels des séries d’aujourd’hui, avec une ambition complexe sur l’idée de rendre compte de la réalité sans la lisser, c’est l’inverse des super-héros en collants."

Mais où est le cinéma aujourd’hui ? Sur votre écran de cinéma ou dans votre salon ? Ce qui fait cinéma, ce n’est pas un récit mis en image, ni du spectacle, mais des moments qui ébranlent les représentations du spectateur.

Carole Desbarats : "C’est quand je suis bouleversée, quand ça change ma vision du monde, quand je sors de devant ma télé ou de ma salle d’art et essai préférée et que des images me reviennent, des paroles me reviennent, que je regarde le ciel différemment. Il y a des moments où quelque chose d’inattendu se produit, où ce n’est pas filmé exactement comme je l’attends. J’ai été bouleversée quand dans Proxima d’Alice Winocour, l’instructeur dit à la cosmonaute : "Bon pour les règles on fait comment ?" J’ai senti dans la salle un mouvement. Je me suis dit "mais c’est merveilleux ça y est, il y a quelqu’un qui dit les cosmonautes femmes, elles ont des problèmes avec leurs règles, comment on gère ça ?" C’était nouveau."

Rien ne remplace une confrontation avec le grand écran.

Carole Desbarats : "Il est extrêmement important quand c’est possible d’avoir un premier contact avec une œuvre cinématographique sur un grand écran. Parce que comme le disait Malraux, "la tête des acteurs est plus grande que la vôtre". L’expérience sensorielle, émotionnelle, sans parler de la communauté éphémère autour de vous dans le noir et qui participe de l’émotion. Mais déjà, ce que vous ressentez, vous, petit, devant votre écran n’a que très peu à voir avec ce que vous verrez sur votre smartphone.

Si vous regardez un moment dans First Reformed de Paul Schrader, dans lequel il y a une lévitation, c’est un couple heureux qui entre en lévitation et que vous voyez léviter au-dessus des montagnes. Chez moi, je me suis dit c’est d’un kitsch total. Je l’ai revu une semaine après en salle. J’ai été emportée, c’était magique. Il y avait un son différent, la musique prenait une ampleur différente. Si on a vu un film sur grand écran et qu’on le revoit avec plaisir sur un petit écran, sur sa télé, sur sa tablette ou son smartphone, pourquoi pas ? Parce qu’on a déjà un premier contact matriciel très fort. J’ai toujours pensé qu’il valait mieux montrer, une reproduction d’un tableau de Renoir, même avec des couleurs pas très belles que ne rien montrer du tout."