Le dernier film de Jean-Jacques Annaud dans le box office de la culture

Cette semaine au programme du box office de Soft Power : un oeil sur "Notre-Dame brûle", "MoneyBoys" et "Jujutsu Kaisen 0" à l'occasion du printemps du cinéma, un nouveau portrait d'Andy Warhol proposé par Netflix, la sortie de WWE2K22 sur consoles et Arcade Fire !

Bienvenue dans le Box Office, le rendez-vous hebdomadaire de l’émission Soft Power. On y épluche chaque semaine les tendances de la culture et les plus gros succès du moment. En partenariat avec l’institut d’études GfK pour les livres et les jeux vidéos et CBO Box Office pour le cinéma.

"Notre-Dame brûle" : succès ou déception ?

Le film de Jean-Jacques Annaud connaît un démarrage plutôt fragile avec 41 000 entrées ce mercredi sur 752 écrans.

Le film ici a pourtant bien plu. Tout y est : le courage incroyable des pompiers, le ridicule des prêtres obsédés de récupérer les osties consacrées plutôt que de sauver la vie des soldats du feu ; Quasimodo bien sûr et les gargouilles de Notre Dame, véritables héroïnes du film avec les pompiers.

Jean-Jacques Annaud ne tranche pas sur les causes de l’incendie, probablement accidentelles : une cigarette mal éteinte par un ouvrier ; un court-circuit provoqué peut-être par un pigeon ; un téléphone portable défectueux…, bref on ne saura sans doute jamais les causes de l’un des plus célèbres incendies de notre époque. En tout cas, le film révèle l’amateurisme des agents de sécurité qui étaient de gardes ce soir là dans la cathédrale ; les erreurs des prêtres et l’absence remarquée de l’archêveque de Paris, Mgr Aupetit qui n’est même pas cité une seule fois dans le film - et ce d’autant plus qu’il a démissionné par le pape suite à une affaire de mœurs.

A 18h17, le feu prend et il faudra longtemps aux pompiers, dans un Paris embouteillé, pour arriver sur les lieux de l’incendie. Le film est à son meilleur en décrivant les actes de courages les plus simples des pompiers, l’impréparation de la ville de Paris face à une telle catastrophe, les réseaux de communication saturés, y compris pour les forces de l’ordre et les pompiers, ou le faux PC Tactique « miroir », organisé pour occuper les élus – alors que le vrai PC est ailleurs loin des médias et des regards politiques. Le film est moins bon lorsqu’il dédouble l’écran en deux images, comme si l'on était sur BFM TV. Ne l'oublions pas, on rigole aussi dans ce film, malgré le drame, lorsque les généraux en charge du commandement sont bloqués dans les embouteillages ou lorsque plusieurs Vélib qu’un responsable tente de prendre sont évidemment en panne.

En tout cas l’incendie de Notre-Dame prouve, s’il en était besoin, que Dieu n’existe pas, puisqu’il a permis qu’un tel incendie se déclare !

Un mot maintenant sur Illusions perdues, le film de Xavier Giannoli. Le film - on en parlait ici - était sorti le 20 octobre dernier. Récompensé par sept Césars, il redécolle au box office. Comme quoi, les Césars ne sont pas inutiles ! Plus de 80 000 Français sont allés le voir depuis son triomphe aux Césars et le film pourrait finalement atteindre le million d'entrée la semaine prochaine, soit en 22ème ou 23ème semaine : c'est vraiment "the long tail"... Meilleur film et surtout meilleur espoir masculin avec le génial Benjamin Voisin, dans le rôle de l'ambitieux idéaliste Lucien de Rubempré, jeté dans le grand bain des ambitions littéraires et journalistiques parisiennes. Le film est merveilleux.

Lucien qui s’échappe de la province est finalement re-condamné à la province, comme le dit Balzac. Une version plus épurée que le roman, sans Rastignac, ni Vautrin qui permet le focus à grande lentille sur Lucien de Rubempré, interprété, je l’ai dit, magnifiquement par l’un des jeunes acteurs français les plus prometteurs aujourd’hui, Benjamin Voisin.

Un mot aussi de Jujutsu Kaysen 0. Le film d'animation récolte 113 000 entrées ce mercredi, un gros succès sur 395 écrans. Il fait presque trois fois plus d'entrées que Notre Dame de Paris, bien que sorti sur deux fois moins d'écrans !

Encore un film – alors que le printemps du cinéma, on l’a dit, permet de voir tous les films pour 4 Euros : MoneyBoys du réalisateur chinois et autrichien C.B. Yi ; ça se passe à Taïwan entre prostitution gay et quête d’identité. Le film a été présenté à Cannes en sélection officielle l’an dernier, et c’est un film très « asiatique » dans sa manière de tourner, la tendresse du réalisateur pour ses personnages et la délicatesse des relations amoureuses. Moins mainstream que mais fort émouvant, je recommande.

Une nouvelle pépite de biopic sériel à découvrir sur Netflix

Cette semaine, on remarque l'étonnante mini-série Le Journal d'Andy Warhol sur Netflix. Six épisodes dans une version documentaire signée Ryan Murphy, le génial créateur de Glee ou de Pose. Génial également, Andy Warhol, esthète mal dans sa peau, mal dans ses aventures amoureuses, qui ne cesse de répéter qu'il est un "artiste commercial" alors qu'il n'a qu'une obsession – l'avant-garde – et qu'il est devenu, de sa Factory sur 33 Union Square West jusqu'au Whitney Museum, l'un des plus grands artistes du XXème siècle. L'inédit et le fascinant de cette mini-série viennent du choix de recréer la voix d'Andy Warhol grâce à une intelligence artificielle. Ainsi, on l'entend lire son journal, le livre authentique, avec une voix plus ou moins authentique selon les critères utilisés pour la juger : elle est l'authentique voix de l'artiste, mais une IA peut-elle être une authentique voix ? Peu importe, car le résultat fonctionne, on a l'impression d'entendre Andy Warhol parler, alors qu'il n'avait fait qu'écrire son journal.

Littérature : deux succès populaires peu plébiscités du côté du monde littéraire

Ce sont deux auteurs populaires mais peu littéraires qui sont cette semaine en tête des meilleures ventes cette semaine. Presque auto-édité, Joel Dicker est numéro 1 et numéro 2 avec son nouveau roman L'affaire Alaska Sanders (et une reprise en poche) alors qu'Aurélie Valognes le talonne chez Fayard avec Le Tourbillon de la vie. Elle avait déjà publié Mémé dans les orties, En voiture Simone, Minute Papillon, Au petit bonheur la chance et quelques autres livres de cet acabit.

Classement des ventes de la semaine, catégorie fiction littéraire.

Le meilleur du catch disponible sur PS5

Au rayon jeux-vidéo on s’arrête cette semaine sur WWE 2k22, un jeu né de la rencontre entre des développeurs et les catcheurs de World Wrestling Entertainement. Sorti le 8 mars dernier sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, et légèrement éclipsé dans un premier temps par Elder Ring et Gran Turismo 7dont on parlait ces dernières semaines, le jeu remonte dans le classement des ventes pour atteindre cette semaine la huitième position. Une multitude de modes sont disponibles, on peut donc revivre les moments de légende de la carrière des superstars du catch comme Rey Mysterio qui figure sur la jaquette du jeu, mais aussi créer son propre catcheur pour lui construire une carrière. Le jeu est parfois inégal en termes de graphisme, c’est là son principal défaut, mais si on vient pour s’imprégner du monde fascinant du catch, on peut tout à fait passer outre ! À vos manettes donc !

Classement des ventes de la semaine, catégorie jeux vidéo.

Une exposition nécessaire à voir à la Fondation Cartier-Bresson

Mathieu Pernot, lauréat du Prix HCB 2019, présente cette année, depuis le 8 mars et jusqu'au 19 juin La ruine de sa demeure, une exposition centrée sur les vestiges et villes détruites entre le Liban, la Syrie et l’Irak. Suivant le même itinéraire que son grand-père en 1926 qui en avait fait un journal, l'exposition emmène ses visiteurs de Beyrouth à Mossoul, dans une errance entre ruines d'un passé millénaire, clichés témoins des récentes tragédies géopolitiques aux conséquences humaines désastreuses, et photos de familles de l'artiste à l'allure tout à fait innocente. Une exposition à la fois choc et émouvante, dont le commissariat est assuré par Agnès Sire.

À l'écoute, The Lightning

CE BOX OFFICE EST ISSU DE L'ÉMISSION "LE PROJET CULTUREL DE L'EXTRÊME DROITE" DU 20 MARS 2022.

