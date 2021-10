Les débuts de la Gaumont : Alice Guy, Louis Feuillade et Léonce Perret

A l'occasion de la sortie du coffret de la Gaumont intitulé "Gaumont, le cinéma Premier - volume 1, Alice Guy, Louis Feuillade, Léonce Perret", l'émission Projection privée est consacrée aux pionniers du cinéma, en compagnie de Hubert Niogret, critique de cinéma, Pierre Philippe, critique de cinéma et scénariste, Manuela Padoan, directrice de la Cinémathèque Gaumont, Claudia Collao, réalisatrice.

La sauvegarde de ce patrimoine est fondamentale pour l'histoire du cinéma. Gaumont était très en avance et ses archives sont passionnantes.

A la fin du 19ème siècle, le statut de réalisateur n’était pas encore bien défini. Le mythe Alice Guy "se renouvelle constamment" selon la réalisatrice Claudia Collao qui lui a consacré un documentaire "Looking for Alice". Sa filmographie est "flottante", d'une façon générale, il est très difficile d'identifier les premiers films qui n'étaient pas signés et qui étaient facilement repris par les uns et les autres.

Puis il est également question au cours de cette émission, de Louis Feuillade, successeur d'Alice Guy à la tête de la production Gaumont et de Léonce Perret, auteur de comédies.