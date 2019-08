Louis de Funès au musée : la culture populaire entre au patrimoine

La visite du musée Louis de Funès, ouvert ce jeudi 1er août à Saint-Raphaël, débute par la reconstitution d’une pièce de son château de Celles, à Clermont en Loire-Atlantique. C’est là, dans la propriété familiale de sa femme Jeanne, qu’il a passé les dernières années de sa vie, bichonnant ses rosiers entre deux tournages. C'est également là qu'un premier musée de Funès, tenu par deux passionnés bénévoles, Charles et Roselyne Duringer, a accueilli près de 65 000 visiteurs entre 2014 et 2016.

Aujourd’hui, une ville, Saint-Raphaël, lui dédie un musée. Sous la pression du public, la famille a, très rapidement après le changement de propriétaire du château, cherché un nouveau lieu où présenter les 400 à 500 documents et objets ayant appartenu au plus célèbre des gendarmes. La municipalité Les Républicains du Var a été attirée par le "capital sympathie" de l'acteur, et les retombées touristiques (40 000 visiteurs par an) et politiques attendues, avant les municipales. Au printemps prochain, la Cinémathèque française consacrera une grande exposition à l'un des acteurs préférés des Français. Longtemps conspué, ou tout le moins traité avec condescendance par le monde de la Culture avec un grand "C", Louis de Funès, l’acteur de divertissement retrouve donc ses lettres de noblesse.

Sa petite-fille, Julia de Funès, philosophe de son état, regrette qu’il ait fallu attendre plus de 30 longues années après la mort de son grand-père pour que l’intellectualisation de son travail soit enfin reconnue :

Si on s’arrête à certains films, on voit que c’est burlesque, et que ce n’est pas, parfois, au niveau de la culture attendue. Et puis, notamment à travers le musée, on voit à quel point il était lecteur, très intellectuel d’une certaine façon ; il lisait Jean-Henri Fabre, Molière, Sacha Guitry, il n’arrêtait pas de lire, et d’annoter les textes. Donc les intellectuels ne l’ont pas reconnu, n’ont pas reconnu cet intellectualisme en son temps, mais tout arrive, et je trouve cela formidable.

Julia de Funès, petite-fille de Louis et philosophe.

De son vivant, Louis de Funès a essuyé des pluies, des orages de critiques acerbes. Et il en souffrait, confirme sa petite-fille, Julia. Pour mémoire, voici ce qu’on pouvait entendre dans l'émission le Masque et la Plume en 1965, après la sortie du Corniaud :

Ce genre de film, c’est du gros film, fait avec de gros moyens, avec de gros producteurs, et ça plaît au gros public.

Le Masque et la Plume à propos du Corniaud.

Près de deux décennies plus tard, le Figaro publiait ces lignes en décembre 1981, après la sortie de La Soupe aux choux, adaptation du roman de Norbert Fallet :

"La plume de Fallet dessinait à travers des péripéties colorées un véritable conte philosophique dont le film ne laisse rien subsister. Sauf peut-être dans le regard madré, méfiant, critique, ou tendre de Jean Carmet. Mais le reste se limite aux aboiements habituels, aux rages de roquets, aux roulements d'yeux et claquements de langue d'un de Funès qui paraît oublier son personnage pour se limiter à son numéro ordinaire. Pathétique !"

Le Figaro à propos de La Soupe aux choux.

Trois ans avant de mourir, en 1980, Louis de Funès reçoit pourtant un César d’honneur, des mains de Jerry Lewis. Mais c’est le public qui lui offrira ses plus belles récompenses : 17 millions d’entrée pour la Grande Vadrouille (le film restera le film le plus vu au cinéma français jusqu’à l’arrivée de Titanic en 1998) près de 8 millions pour le Gendarme de Saint-Tropez (numéro 1 en terme d'entrée en 1964), etc. Accusé de pratiquer un "rire commercial", il répondait allègrement sur la radio publique en se comparant à son modèle : "Le rire commercial ça veut dire que ça fait venir du monde. Charlie Chaplin aussi, fait du rire commercial…"

La réhabilitation d'une figure populaire

La commissaire du musée de Saint-Raphaël défend le caractère populaire de Louis de Funès. Clémentine Deroudille a donc voulu présenter un lieu à son image : "Souvent, on parle de populaire et on plonge dans le populiste. Là non. C’est vraiment une figure qui est adorée par tout le monde."

"C’est également une forme de réhabilitation", reprend la petite-fille de Robert Doisneau, que le sujet touche particulièrement. "Grâce à l’exposition de la Cinémathèque, tout cela va être bien rétabli. Mais c’est un génie de l’humour, c’est aussi quelqu’un qui est un fort marqueur d’une époque, quelqu’un qui a inventé quelque chose et qui est devenu un génie intemporel."

Un rappel de l'enfance

L’analyse est partagée par Jean-Marc Leveratto, sociologue et professeur émérite à l’université de Lorraine. Pour ce spécialiste du cinéma, "culture légitime et culture populaire communiquent". Le sociologue rappelle que le texte de Valère Novarina intitulé Pour Louis de Funès a été lu en 1986 à Avignon, où se rassemble le monde du théâtre une fois l'an. "Il y a des mouvements de circulation de certains objets qui font qu’ils vont traverser les frontières de classes sociales, qui existent, bien sûr, mais qui, par le biais de certains instruments, et surtout de certains moments, surtout de loisir familial, les individus vont être en contact avec les mêmes objets."

Avec son jeu ponctué de grimaces et ses personnages de despote déchu, Louis de Funès fascine les enfants, autant que les adultes. L’enfance est donc la clé, pour Jean-Marc Leveratto :

Les films de Louis de Funès, à travers leur succès au cinéma, mais aussi leur succès à la télévision, ont ainsi pu toucher des générations d’enfants qui, quelle que soit leur origine sociale, s’y sont attaché, par le biais du comique même des films, mais aussi par le biais de la manière dont ils l’ont appréhendé, à travers le regard de leurs parents, mais aussi des échanges avec leurs pairs. Car on a pu imiter, évoquer, on a pu rire de Louis de Funès. Ce qui explique que le statut de comique national ait pu lui être attribué, et donc justifie aux yeux des édiles qui ont choisi de construire un musée en son honneur, leur décision.

Jean-Marc Leveratto, sociologue.

Pourtant, aujourd’hui encore, il y a des réticences à une forme de réhabilitation de Louis de Funès. En mars dernier, la Cinémathèque annonçait une grande exposition en avril 2020. Le magasine Transfuge publiait dans la foulée un texte intitulé Louis de Funès et la nouvelle bien-pensance.