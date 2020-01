Louis de Funès : "J'ai horreur du vulgaire, mais on peut aller quand même très loin"

Louis de Funès se raconte dans cet entretien de l'émission "François Périer reçoit". S'il a commencé au théâtre tardivement quand il avait une trentaine d'années, ses premiers succès remontent "au patronage", aux histoires racontées "au dessert" et aux pièces inventées et mimées pour ses camarades au collège.

Le célèbre acteur comique a commencé une carrière de pianiste, mais ayant atteint son "plafond", il a voulu s'essayer au théâtre. "J'aimais bien ça mais je ne savais pas ce que c'était". Il raconte ses débuts difficiles de comédien. Il reconnaît qu'il a été au bord du découragement, lui qui n'avait pas alors encore "le feu sacré".

Il revient sur ce qui l'a inspiré dans son jeu comique, à savoir sa mère. Devant les colères magistrales de celle-ci, qui pouvaient être même teintées d'humour, le petit Louis était comme "dans un fauteuil d'orchestre". "Elle m'a laissé un héritage terrible !", s'amuse t-il encore maintenant.

Mon grand professeur de comédie fut à son insu ma mère. Moi, de visage je suis un marbre à côté d'elle. Je ne bouge pas sur scène. Mon père et ma mère étaient espagnols et les colères de ma mère, c'était quelque chose ! Avec au milieu peut-être si on lui faisait un signe, un éclat de rire, une envie de rire au milieu de la colère. C'était une comédie jouée grandiloquente et comme j'ai eu sous mes yeux un peu ma mère tout le temps, le personnage que je joue, c'est ma mère que je fais.