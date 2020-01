Louis de Funès : "Je crois que c'est toujours ma mère que j'interprète !"

Louis de Funès, 52 ans, raconte dans cette émission "Connaître le cinéma" qu'il ne se voyait pas forcément au premier plan des films. "Moi, je voulais me vouer au troisième ou quatrième rôle, lointain mais très très bien tenu, mais ça n'existe plus !". Le virage de sa carrière a été le film Pouic Pouic (1964), puis les succès se sont succédés. Jouer les premiers rôles, "ça fait travailler la matière grise beaucoup plus", s'amuse le grand acteur comique.

Écouter Écouter Louis de Funès dans l'émission "Connaître le cinéma" (extr.) du 11 février 1967.. 16 min Louis de Funès dans l'émission "Connaître le cinéma" (extr.) du 11 février 1967..

Au cinéma, à la différence du théâtre où le public réagit, "il faut prévoir les rires", explique Louis de Funès qui dit qu'il "préfère le théâtre" car justement "c'est un jeu avec le public, on se renvoie la balle, on s'amuse beaucoup". Il distingue bien son personnage de comédie, de sa vraie personnalité, "dans la vie, je ne suis pas des plus gais", admet-il.

De plus en plus, l'acteur insiste pour collaborer aux films, notamment à l'écriture des gags. Il prend l'exemple de Michel Galabru, "un des meilleurs acteurs du monde et on lui donne des textes qui ne sont pas pour lui".

Maintenant, je ne signe plus de films où je ne peux pas collaborer au scénario, aux gags et les discuter longuement pour que ça vienne de nous, pour que ça sorte de nous, ces gags. [...] On a chacun son comique, je crois. On a chacun sa façon de faire rire, qui nous est propre, et on nous colle celle d'un autre : on ne peut pas, il faut que ça vienne de nous.

"J'ai eu un grand professeur, qui était ma mère, à son insu", confie Louis de Funès qui voit sa mère "comme une comédienne" qu'il a beaucoup copiée. Pour conclure l'entretien, il insiste sur l'importance de la gestuelle, de l'expression par rapport à la place de la parole au cinéma. Il travaille toujours beaucoup ses rôles notamment en observant le jeu d'autres acteurs qu'il voit au cinéma.