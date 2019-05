Margaret Menegoz, celle par qui les chefs-d'oeuvre du cinéma arrivent

C'est l'une des figures les plus importantes de l'industrie du cinéma en Europe qui remporte en cette année 2019 le Prix France Culture Cinéma Consécration pour l'ensemble de son œuvre. Depuis 1975, le destin de Margaret Menegoz est indissociable de la société de production des Films du Losange, où elle a accompagné certains des plus grands cinéastes européens, comme Michael Haneke, Jacques Doillon, Barbet Schroeder, Romain Goupil, Philippe Claudel ou encore Jean-Claude Brisseau, qui vient de mourir. Pourtant, rien ne prédestinait cette franco-hongroise de 72 ans, à devenir une productrice à la renommée internationale.

L'un de ses plus beaux succès reste Amour, long-métrage signé Michael Haneke, sur la fin de vie et le grand âge. Pour le film, elle parvient à convaincre Jean-Louis Trintignant d'endosser le premier rôle, celui d'un vieil homme faisant face à l'hémiplégie totale de son épouse. En 2013, elle reçoit d'ailleurs le César du meilleur film : "C’est un film très émouvant, mais aussi très éprouvant. Quand l’équipe de la distribution et des ventes internationales a vu le film, ils étaient tous en pleurs à la fin. On a appelé le film Amour car il pose la question : comment faire pour protéger quelqu’un du sentiment d’humiliation ? Or, il n’y a que l’amour qui permet ça", déclarait-elle en 2012 au site Allocine.

C'est par le biais du montage que Margaret Menegoz découvre le cinéma, alors qu'elle est encore étudiante en Allemagne, dans les années 1960. Quelques années plus tôt, elle avait quitté sa Hongrie natale après la bataille de Budapest, durant laquelle sa famille, d'origine allemande, se fait expulser du territoire. Elle trouve alors un premier job qui va déterminer sa vie : monteuse dans une petite société de production française, qui délivre des films médicaux. C'est à ce moment-là que la productrice rencontre celui qui deviendra son époux, le réalisateur de documentaires, Robert Menegoz, comme elle l'expliquait en 2012, au micro de Michel Ciment dans l'émission "Projection privée" sur France Culture : "La boîte de production cherchait une jeune fille qui savait monter. Un des films de cette société a été présenté au festival de Berlin, j'y suis donc allée. Comme je parle plusieurs langues, l'association des producteurs m'a mise à son stand, dans le hall du bâtiment qui hébergeait le Festival. Un jeune homme est venu me demander où se trouvait La Poste. C'était Robert Menegoz, et il est devenu mon mari".

Aux côtés de Robert Menegoz, Margaret découvre le genre du documentaire. Elle apprend alors les rouages de la fabrication d'un film, mais également les aléas des tournages réalisés sur le vif : "Cela m'a appris une certaine dialectique avec les personnes dont on dépendait pour poser notre caméra quelque part. Parfois, il fallait mentir, pour filmer des manifestations par exemple", confiait-elle, toujours au micro de Michel Ciment.

En 1975, Margaret Menegoz reprend les rênes des Films du Losange, société de production créée en 1962 par Barbet Schroeder et Eric Rohmer, qui contribua grandement à l'essor de la Nouvelle Vague. Elle y était entrée quelques années plus tôt, comme petite main "bonne à tout faire", parce qu'elle parlait l'allemand et que c'était bien pratique pour préparer la Marquise d'O, d'Eric Rohmer :

Barbet Schroeder et Eric Rohmer cherchaient quelqu'un qui gardait la maison pour eux. Barbet Schroeder et Eric Rohmer travaillent chacun sur leur film, et on est comme dans un couvent pendant la fabrication d'un film. Comme je parlais très bien allemand, à l'époque c'était un plus. Margaret Ménégoz dans l'émission "Projection privée" sur France Culture en 2012

Margaret Menegoz devient alors la productrice attitrée d'Eric Rohmer, et collabore alors avec les plus grands réalisateurs européens, parmi lesquels Wim Wenders, Rainer Werner Fassbinder, Lars Von Trier, Andrzej Wajda ou encore Michael Haneke qui la choisit pour produire La Pianiste, long-métrage subversif qui dépeint une relation charnelle et sulfureuse entre Erika, professeure de piano et Walter, son jeune élève. "On s'est rencontré, et j'étais très intimidé. On s'est assis à un restaurant, on a parlé travail et on s'est rendu compte qu'on pensait pareil sur beaucoup de choses", confiait-elle dans l'émission "Projection privée". Salué par la critique, le film est triplement récompensé au Festival de Cannes, en 2001. Haneke remporte le Grand Prix du Jury, tandis qu'Isabelle Huppert et Benoît Magimel, tenant des deux rôles titres, se voient chacun remettre un Prix d'interprétation.

Membre du jury au Festival de Cannes en 1991, Margaret Menegoz quitte le Losange pour Unifrance, organisme chargé de la promotion et de l'exportation du cinéma français dans le monde, en 2003, avant de revenir au Losange sept ans plus tard. En 2013, elle reçoit le prix Raimondo Rezzonico du meilleur producteur indépendant, au festival du film de Locarno, pour l'ensemble de son œuvre.

Quand Wim Wenders a succédé à Bergman, en tant que président de l'Académie européenne de cinéma, il m'a demandé de rejoindre l'organisation. (...) C'est une chance de pouvoir fréquenter les cinéastes des autres pays européens, je n'ai pas vraiment de langue maternelle, je n'ai pas vraiment de nationalité, donc pour moi, c'est tout naturel de me tourner vers l'Europe. Margaret Menegoz

Quand j'ai rencontré Michael Haneke, il était en travail de post-production pour son film La Pianiste. Il voulait changer de producteur, alors son agent m'a appelé pour me le dire. On s'est rencontré, et j'étais très intimidé. On s'est assis à un restaurant, on a parlé travail et on s'est rendu compte qu'on pensait pareil sur beaucoup de choses. Margaret Menegoz

Quand on produit un film, le seul problème, c'est la répartition de l'argent qu'on a pour le financer. Est-ce qu'il faut mettre plus d'argent sur un acteur, les costumes, la lumière ? Il faut savoir faire des choix et ne pas se tromper sur le projet du metteur en scène. Margaret Menegoz