Marie Laforêt est décédée

Elle eût droit aux oeillades de figures de la Nouvelle vague, à des triomphes grâce à nombre de tubes pour briller enfin sur les planches.

Marie Laforêt s'est éteinte en Suisse à l'âge de 80 ans.

Le premier choc Marie Laforêt, c'est avec Alain Delon.

Début des années 60, René Clément offre avec Plein Soleil son premier grand rôle à cette jeune femme de 20 ans au regard magnétique. Montée à Paris depuis son Sud-Ouest natal quelques années plus tôt, le cinéma lui offrira d'autres beaux rôles, devant la caméra de Louis Malle, Jean Pierre Mocky ou Georges Lautner notamment.

Mais c'est sûrement sa voix qu'on retiendra d'abord.

Les années 60 et 70 sont remplies de tubes : adaptations de standards folk américains, chansons de variétés et goûts personnels aventureux de la chanteuse, parfois très pointus. Elle triomphe sur scène, en France et dans le monde, chantant dans toutes les langues. Elle devient un visage et une voix iconiques, signe encore des tubes.

Marie Laforêt devait faire ses adieux à la scène en 2007, mais elle n'avait pas pu à cause de sa santé. En fin de carrière, elle avait encore marqué les esprits au théâtre, sous les traits de la Callas, obtenant deux Molière, ou dans des rôles plus comiques. Elle aura tout fait, et beaucoup marqué.