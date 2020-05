Mary Pickford, Germaine Dulac, Maya Deren, Euzhan Palcy, Mati Diop : 5 femmes cinéastes

Elles ont été pionnières dans le milieu du cinéma. Affranchies du regard de leurs contemporains, de celui des hommes surtout, ces femmes sont d'immenses cinéastes, actrices, théoriciennes, réalisatrices ou productrices. Et sont aujourd'hui trop souvent ignorées de l'histoire officielle - majoritairement masculine - du 7e art. Si toutes ont joué un rôle clé dans le cinéma, hollywoodien ou indépendant, leur travail est trop méconnu. Voici le parcours hors nomes de cinq d'entre elles, qui ont influencé de nombreux cinéastes.

1- Mary Pickford, pionnière d'Hollywood

Repérée très jeune, Mary Pickford devient rapidement une actrice à succès avant de passer derrière la caméra. Elle saura ensuite s'entourer des plus grands, et pose les bases de l'industrie du cinéma américain. Actrice, productrice avant-gardiste, voici l'histoire de la première star internationale à Hollywood. Réhabilitons cette pionnière du cinéma, dont le nom est souvent oublié ou réduit au statut de "femme de".

2- Germaine Dulac, avant-gardiste engagée

Bien avant que les termes "féministes" et "female gaze" n'apparaissent, Germaine Dulac a montré à l'écran des histoires de femmes, de leur point de vue et renverse ainsi les rôles traditionnels genrés. Dès sa première réalisation, la Française se démarque en filmant des corps libres, qui bougent en arabesques et suggèrent la libération des femmes dès l'Entre-Deux-guerres.

3- Maya Deren, icône du cinéma expérimental

Maya Deren se lance dans le cinéma avec peu de budget, et devient réalisatrice à seulement 26 ans. Loin des normes hollywoodiennes, elle sera à contre-courant tout au long de sa carrière, et influencera des générations de cinéastes. Retour sur son parcours unique.

4- Euzhan Palcy, détermination et colère

Passionnée de cinéma, Euzhan Palcy a toujours eu à coeur de montrer la diversité à l'écran, de montrer des Noirs "avec leurs dignité, leurs qualités et leurs défauts". Détermination et colère ont guidé son parcours et lui ont permis de diriger les plus grands acteurs. La réalisatrice césarisée nous raconte son combat pour changer les représentations au cinéma.

5- Mati Diop, espoir du cinéma mondial

Dans Atlantique, Grand prix du Festival de Cannes 2019, Mati Diop filme l'amour tragique d'un Roméo et d'une Juliette de Dakar. Une représentation de l'Afrique jamais vue au cinéma, avec des corps qui dansent et des zombies, des corps qui s'aiment et d'autres qui coulent. Voici le portrait de cette jeune cinéaste franco-sénégalaise, espoir du cinéma mondial.