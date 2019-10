Mati Diop, espoir du cinéma mondial

Dans "Atlantique", Mati Diop filme l'amour tragique d'un Roméo et d'une Juliette de Dakar. Une représentation de l'Afrique jamais vue au cinéma, avec des corps qui dansent et des zombies, des corps qui s'aiment et d'autres qui coulent.

“Pourquoi il faut plus de Noirs au cinéma” : je ne comprends pas le “pourquoi”. Parce que !" Voilà comment commence l'échange avec Mati Diop, 37 ans, sans confort, mais sans agressivité non plus. Cette fille est un espoir du cinéma mondial. Son premier long métrage, acclamé à Cannes, y a reçu le Grand Prix. “Je crois que ça s’appelle l’aventure du cinéma”, disait-elle pendant la cérémonie de remise de son prix, des mains de Sylvester Stallone.

Roméo et Juliette de Dakar

Elle invente dans son cinéma une représentation de l’Afrique en filmant l’amour tragique d’un Roméo et d’une Juliette de Dakar, en mettant en scène des filles libres et des zombies, des jeunes qui dansent et sombrent dans l’océan.

Il me semblait à mon endroit crucial à la fois de faire et d’offrir aussi un film avec des personnages noirs, africains, qui parlent d’un endroit très précis. Et permettre à n’importe qui de s’identifier à eux, n’importe qui. Que tout à coup l’enjeu, ce ne soit plus que ce soient des personnages noirs, mais qu’ils soient des personnes qui vibrent à grande échelle. Même si j’ai manqué moi-même de figures noires, de personnages noirs, je me suis identifiée à des milliers de personnages blancs sans aucune difficulté.

Mati Diop montre l’Atlantique comme jamais, avec son histoire qui affleure et ses morts engloutis, ses esclaves de la traite négrière du passé et ses exilés d’aujourd’hui.

Le cinéma, immédiatement

Son oncle, Djibril Diop Mambéty, était une star du cinéma africain. Dans son court métrage “Mille soleils”, elle retrouve le héros d’un de ses films 40 ans après, elle y filme les fantômes de la mémoire, la société sénégalaise, la puissance du cinéma.

Sa mère, française, est photographe, son père, sénégalais, musicien. Autodidacte, elle expérimente et rejette l’idée d’intégrer une école de cinéma : "J’ai eu une très mauvaise expérience scolaire. On est tous des autodidactes dans la famille, et je pense que j’ai instinctivement senti très tôt que ce serait plutôt en faisant des films que j’apprendrai à faire des films plutôt qu’à travers une école".

Plusieurs rencontres vont être déterminantes : le cinéaste Arnaud des Pallières, à l'école du Fresnoy, qui l'aide à trier les rushs de ce qui deviendra son film Mille Soleils, le cinéma thaïlandais d’Apichatpong Weerasethakul, la réalisatrice Claire Denis, chez qui Mati Diop est révélée comme actrice. Ce tournage lui confirme qu’elle veut être réalisatrice.

Dakar la moderne

Elle devient cinéaste en retrouvant ses origines à Dakar, qu’elle filme avec ferveur : "Ça fait partie des endroits du monde qui me stimulent le plus. Je trouve qu’elle a quelque chose d’assez proche de New York. C’est un rapport à la lumière, à la manière dont les choses circulent, au rythme… et que j’ai l’impression de voir naître l’art sous mes yeux en permanence. Où commence et où se termine la modernité. Ce sont des questions que je me pose beaucoup quand je suis à Dakar. Parce que j’ai l’impression de voir émerger dans le réel, dans la rue même l’essence même de la modernité".

