"Matrix Resurrections" de Lana Wachowski : un retour réussi ?

Critique | Dix-huit ans après le dernier opus de la saga - "Matrix Revolutions" en 2003 - Lana Wachowski, seule à la réalisation cette fois-ci, poursuit l'exploration de réalités parallèles et signe ce quatrième (et dernier ?) volet de la Matrice. Qu'ont pensé nos critiques de ce retour très attendu ?

Crédits : ©Murray Close / Warner Bros. / The Hollywood Archive / Avalon - Maxppp

En 2003, la trilogie Matrix - réalisée par les sœurs Wachowski - s'achevait sur l'absorption du personnage principal, Neo, par la matrice, laissant croire à la mort de ce dernier après un violent combat à force égale contre l'agent Smith. La fin du film reprenait l'image du Christ et du sacrifice du corps de Neo s'offrant aux machines.

Les éléments de la bande-annonce du dernier opus de la saga, en salles depuis mercredi 22 décembre, semblent étrangement familiers. Le spectateur y retrouve Neo, Morpheus mais aussi et toujours les fameuses pilules bleues, si singulières à la série, avec, toujours au casting, Keanu Reeves (Neo) et Carrie-Anne Moss (Trinity).

Alors, de quoi parle le film ?

Dans ce quatrième volet, Neo - de son vrai nom Thomas A. Anderson - est en proie à une perte totale de mémoire et mène une vie semble-t-il des plus banales dans la ville de San Francisco. Créateur d'une trilogie de jeux vidéo baptisée Matrix (un hasard ?), le personnage principal est néanmoins perturbé par d'étranges visions qui le conduisent à consulter un psychiatre à qui il confie les rêves qui perturbent son esprit. Il se fait prescrire des pilules... bleues. Peu à peu, des visages familiers réapparaissent à son esprit, le conduisant à chercher des réponses à ce phénomène. Au cours de sa quête, il rencontre Morpheus le mettant face à un choix : rester dans la Matrice ou prendre son envol.

Les avis de nos critiques

Pour Théo Ribeton, "la foi a disparu, piratée par la psychanalyse"

On prend les mêmes et on recommence ? Tous les ressorts de la trilogie sont présents dans ce nouvel opus, "dans une espèce de tourbillon", qui fait reprocher à Théo Ribeton "de faire [de la franchise] une farce".

Voilà où le bât blesse : "Tout le monde ironise tout le temps, dont Lana Wachowski sur la position d'autrice qui ne contrôle plus son œuvre à travers le personnage de Neo/Thomas Anderson." Et si cette "ironie permanente" permet un commentaire intéressant sur l'industrie du reboot, le critique aux Inrocks regrette que la franchise ait eu "à se corrompre pour le raconter".

"Ce qui est le plus marquant, c'est que la foi a disparu", souligne-t-il, piratée par la psychanalyse. "Neo ne doute plus de l'existence de la matrice, pas parce qu'il n'ose pas franchir le pas de la foi, mais parce qu'il se sait fou."

Pour Murielle Joudet, "l'idéologie a remplacé la mise en scène"

"J'ai toujours eu l'impression que les Wachowski avaient peu à raconter mais beaucoup à montrer". Si Murielle Joudet adhère à un Matrix "prétexte pour faire de la mise en scène et à ce titre, le premier est absolument éblouissant", elle déplore ne pas avoir retrouvé la lisibilité qui lui a tant plu. "J'avais l'impression d'avoir la tête plongée dans une sorte de déchetterie d'effets numériques."

Dans ce nouvel opus, "Matrix accouche d'un imaginaire, d'une sorte d'utopie alternative que je trouve très faible, une ZAD cyberpunk. J'ai l'impression que l'idéologie a remplacé le désir de cinéma, reproche la critique cinéma. Pour moi c'est un film qui s'effondre sur lui-même."

"Le film garde sa singularité"

À l'inverse, Lucile Commeaux défend la "narration au premier degré" du film, à l'inverse des blockbusters hollywoodiens qui ont perdu confiance en cette narration. "Le côté 'meta', la franchise Matrix qui passe au-dessus de Matrix, est un leurre. C'est Matrix rejoué avec les paramètres de 2021."

Avec, tout de même, des scènes d'action qui ne ressemblent pas à celles des blockbusters d'aujourd'hui. "Ça reste chorégraphié, le film garde sa singularité de ce point de vue là."

Et maintenant, à vous de vous faire votre avis !

Écoutez ou réécoutez l'ensemble des critiques à propos de Matrix Resurrections dans le studio de La Grande Table critique :